Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Viernes 12 de Septiembre, 2025
HomeLa PazCierre vial del malecón ¡Mira la causa!
La Paz

Cierre vial del malecón ¡Mira la causa!

A partir de las 18:00 horas del Sábado 13 de septiembre se procederá el cierre de la circulación en el Paso Álvaro Obregón
Ivania Amador
12 septiembre, 2025
0
13

La Dirección General de Seguridad Pública, Policía Preventiva y Tránsito Municipal de La Paz informa el cierre temporal a la circulación vehicular en un tramo del malecón costero, con motivo de la realización de un evento deportivo con causa en apoyo al Centro Municipal de Atención Canina (CEMAC)

Dicha medida se implementará a partir de las 18:00 horas del sábado 13 de septiembre, afectando el Paseo Álvaro Obregón en el tramo comprendido desde Manuel Márquez de León hasta la calle Norte, donde se encuentra el parque El Molinito

¿El flujo vehicular será restablecido a su normalidad ?

una vez que el último participante complete el recorrido del evento la vialidad será autorizada.

Se les invita a los conductores a circular con baja velocidad por las calles aledañas a la zona del evento, para así prever sus traslados con antelación y a atender en todo momento las indicaciones de los elementos de la policía vial desplegados en el área

Estas acciones buscan garantizar la seguridad de los participantes y peatones, contribuyendo conjuntamente a la construcción de una ciudad más segura y accesible para todas y todos
👉 Únete  AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp y recibe las noticias al momento.
Botón para suscribirse a tribuna de Méxio en Google News
EtiquetasCierre vialMalecón de La Paz
Articulo anterior

Tragedia en Iztapalapa: Explosión de Pipa de Gas Cobra la Vida de ...

Siguiente articulo

Agente de ICE dispara a inmigrante que lo arrastró con su coche ...