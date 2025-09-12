Cierre vial del malecón ¡Mira la causa!

La Dirección General de Seguridad Pública, Policía Preventiva y Tránsito Municipal de La Paz informa el cierre temporal a la circulación vehicular en un tramo del malecón costero, con motivo de la realización de un evento deportivo con causa en apoyo al Centro Municipal de Atención Canina (CEMAC)

Dicha medida se implementará a partir de las 18:00 horas del sábado 13 de septiembre , afectando el Paseo Álvaro Obregón en el tramo comprendido desde Manuel Márquez de León hasta la calle Norte, donde se encuentra el parque El Molinito

¿El flujo vehicular será restablecido a su normalidad ?

una vez que el último participante complete el recorrido del evento la vialidad será autorizada.

Se les invita a los conductores a circular con baja velocidad por las calles aledañas a la zona del evento, para así prever sus traslados con antelación y a atender en todo momento las indicaciones de los elementos de la policía vial desplegados en el área

Estas acciones buscan garantizar la seguridad de los participantes y peatones, contribuyendo conjuntamente a la construcción de una ciudad más segura y accesible para todas y todos

