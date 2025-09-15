¡Cierre viales por festejos patrios! toma tus precauciones

En La Paz, habrá cierras viales hoy lunes 15 de septiembre y mañana martes 16 de septiembre debido a las Fiestas Patrias. La Dirección General de Seguridad Pública, Policía Preventiva y Tránsito Municipal llama a la ciudadanía a tomar las debidas precauciones y planificar rutas alternas.

Estos operativos buscan garantizar la seguridad de las familias que asistirán a la verbena popular, la ceremonia del Grito de Independencia y el Desfile Cívico-Militar.

Cierres viales del 15 de septiembre

En el marco de la conmemoración del Grito de Independencia, este lunes, se restringió el paso vehicular en la calle Isabel La Católica en el tramo de Benito Juárez hasta Melchor Ocampo, a partir de las 07:30 horas, para la instalación de puestos y a partir de las 16:00 horas hasta la 01:00 horas del 16 de septiembre se mantendrán cerradas las calles Antonio Rosales, desde gral. Félix Ortega hasta Isabela Católica y Ignacio Allende, desde México hasta Gral. Félix Ortega.

Cierres viales del 16 de septiembre

Para el martes 16 de septiembre, con motivo del Desfile Cívico-Militar, se realizará el cierre vial de la calle Abasolo iniciando en el bulevar 5 de Febrero, continuando en el Paseo Álvaro Obregón, hasta la calle Vicente Guerrero, lo anterior a partir de las 05:00 horas.

Operativo de seguridad y vialidad

Para asegurar la integridad de los asistentes a los festejos patrios, la Policía Municipal desplegará más de un centenar de elementos y unidades oficiales.

Este esfuerzo se realizará en una coordinación estratégica con diversas instituciones de seguridad y auxilio, incluyendo la Secretaría de Marina, el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Policía Estatal, el Heroico Cuerpo de Bomberos, la Dirección Municipal de Protección Civil y otros cuerpos de rescate.

Por lo que se hace un llamado a todas y todos para que disfruten de estas Fiestas Patrias con responsabilidad, exhortándolos a no conducir bajo los efectos de bebidas alcohólicas, así como hacer uso del cinturón de seguridad y a respetar en todo momento los límites de velocidad.

