¡Toma precauciones! Anuncian cierres viales y rutas de transporte para el Carnaval La Paz 2026

La logística para la fiesta más grande de la capital ya está lista. En primer lugar, con el inicio del Carnaval La Paz 2026 “Reinas del Cambio”, el XVIII Ayuntamiento anunció un operativo especial de movilidad. Asimismo, el titular de Seguridad Vial y Transporte, Francisco Ramírez Robles, detalló que los cierres en el Paseo Álvaro Obregón comenzarán este jueves 12 de febrero, transformando el malecón en un gran escenario seguro para miles de familias.

Para evitar el caos vehicular, las autoridades han diseñado un calendario de cortes a la circulación que irá aumentando conforme avancen los días de fiesta. De hecho, los cierres principales serán los siguientes:

Del jueves 12 al sábado 14: Cierre desde Ignacio Allende hasta Juan María de Salvatierra a partir de las 14:00 horas.

Domingo 15 y martes 17 (Días de desfile): El corte se amplía desde Márquez de León hasta Ignacio Allende.

Lunes 16: Cierre de Calle Norte a Guadalupe Victoria.

Operativo Desfiles: A partir de las 13:00 horas de los días de desfile, se cerrará desde el Bulevar 5 de Febrero hasta la calle Norte para el paso de los carros alegóricos.

Por otro lado, una de las mayores preocupaciones de los asistentes es la movilidad nocturna. Por ejemplo, la Dirección de Transporte coordinó con los concesionarios una ampliación de horarios sin precedentes. Sin embargo, es importante identificar los puntos de salida para cada ruta. Por esta razón, te compartimos los horarios clave:

Tiburón Urbano: Salidas a las 23:00 h y 00:00 h desde Mercado Madero hacia Camino Real, Márquez de León y Vista Real.

Calafia y California: Contarán con salidas a las 00:00 h y 02:00 h (dependiendo del día y la demanda).

Pioneros Centenario y Ruta Los Planes: Ambas rutas garantizaron un último viaje desde el centro a sus comunidades a las 02:00 h.

Seguridad y vigilancia

Sin duda, el despliegue de elementos de la Policía Municipal será fundamental en las avenidas circundantes. No obstante, se pide a la ciudadanía utilizar las zonas de ascenso y descenso designadas para evitar embotellamientos. En resumen, el objetivo es que el flujo vehicular no se detenga en las calles paralelas al malecón. De igual forma, se recomienda a quienes asistan en grupo que designen a un conductor o aprovechen las rutas extendidas del transporte público.

Finalmente, el Carnaval “Reinas del Cambio” promete ser una edición ordenada y accesible. En conclusión, planificar tu llegada y salida te permitirá disfrutar al máximo de los conciertos y las comparsas. Con estas acciones, el Ayuntamiento de La Paz busca que la única preocupación de los sudcalifornianos sea disfrutar de la alegría de su fiesta tradicional en este 2026.

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO

Síguenos en Facebook, nos encuentras como Tribuna de México