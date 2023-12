Cifras de desaparición de personas no concuerdan en BCS

Los Cabos, BCS.- El número de casos relacionados con la desaparición y no localización de personas presentadas por la Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California Sur, por el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) y por los colectivos de búsqueda no concuerdan.

Es importante señalar que, a principios de este mes, Brayan y Adrian LeBarón, cuya familia fue víctima de un tiroteo en noviembre del 2019, y Cecilia Flores, quien es activista y fundadora del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, presentaron una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) por discrepancias en los registros nacionales de personas sin vida y desaparecidos en el país.

De acuerdo con la prensa nacional, uno de los integrantes de la familia LeBarón se percató de que el Gobierno de Sonora reconoció cinco asesinatos el pasado 04 de noviembre de 2019; no obstante, según lo expresado en sus redes sociales, las víctimas fueron nueve, tres mujeres y seis menores de edad, por lo que señala un encubrimiento de cifras.

En relación con este tipo de casos en el estado de Baja California Sur, los colectivos de búsqueda en la región previamente revelaron que sus registros de desaparición no coincidían con las instituciones de seguridad especializadas en la localización de personas, como lo son la Procuraduría General de Justicia del Estado y la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas.

Según lo informado por el colectivo Búsqueda X La Paz, en lo que va del 2023, cuentan con 105 casos de desaparición en su registro, asegurando que este número puede ser mayor; no obstante, expresan que muchas familias no interponen la denuncia correspondiente. Cabe señalar que, en distintas ocasiones, los miembros de colectivos de búsqueda han exhortado a las autoridades a ponerse de acuerdo con las listas oficiales de personas que aún no han sido encontradas en el territorio estatal.

De acuerdo con los datos recabados en una solicitud de acceso a la información en el Portal Nacional de Transparencia realizada por CPS Noticias, entre enero y agosto de este 2023, la Procuraduría General de Justicia del Estado reportó un total de 150 carpetas de investigación por personas no localizadas en todo Baja California Sur; sin embargo, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas señala, en ese mismo periodo, 388 casos de desaparición, no localización y localización de personas, es decir, 238 casos más.

Por otro lado, el tema de la desaparición de mujeres en el estado es una problemática que preocupa a la población y a colectivos por igual. Según dicho registro nacional, en el estado sudcaliforniano, se ha reportado la desaparición de 232 mujeres; no obstante, de acuerdo con las activaciones de Protocolo Alba, han sido reportadas como desaparecidas 191, una diferencia de 41 incidencias menos.

