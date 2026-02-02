Cigarros hasta en 120 pesos: comerciantes de Los Cabos resienten alza de impuestos

El incremento a los impuestos especiales (IEPS) aplicado a partir del 1 de enero de 2026 ha generado un impacto directo en el pequeño comercio de Los Cabos, al elevar los costos de compra y provocar una reducción de hasta 30 por ciento en las ventas durante el inicio del año, advirtió Armando de la Cruz Navarrete, vicepresidente de Pequeño Comercio de la Canaco Los Cabos.

El representante del sector abarrotero explicó que uno de los principales efectos para los comerciantes ha sido la necesidad de invertir mayor capital para mantener inventarios, ante el aumento en el precio de diversos productos de alta rotación, particularmente los cigarros, cuyo precio de venta al público ya supera los 100 pesos por cajetilla.

“Como dueños de negocios lo único que nos perjudica es que tenemos que invertirle más capital a nuestro negocio para compra. Algunos productos incrementaron; en el caso de los cigarros, el precio subió 16 pesos por cajetilla, lo que llevó el costo al público de 110 a 120 pesos. Antes este producto se vendía entre 90 y 95 pesos”, detalló.

Añadió que este escenario se ha visto reflejado en una disminución significativa del consumo durante la cuesta de enero, periodo en el que las ventas del pequeño comercio registraron una caída de hasta 30 por ciento.

De la Cruz Navarrete señaló que el aumento de precios, derivado del ajuste al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, ha complicado el panorama para los pequeños negocios locales, al combinar mayores costos operativos con una menor capacidad de compra por parte de los consumidores.

Finalmente, advirtió que, de mantenerse esta tendencia, el sector enfrentará mayores dificultades para sostener sus ventas y márgenes durante los primeros meses del año, en un contexto económico que continúa siendo complejo para el comercio local en Los Cabos.

