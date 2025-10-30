¿Resolvieron el caso? Se realizan cinco nuevos arrestos tras atraco al Museo del Louvre

Cinco nuevos individuos fueron detenidos en Francia como parte de la investigación sobre el audaz robo de joyas del Museo del Louvre. Las autoridades aún no lograron recuperar el botín, cuyo valor material fue estimado en más de 101 millones de dólares.

Entre los arrestados se encuentra uno de los posibles autores materiales del golpe, quien era un objetivo primario de los investigadores. La fiscal de París, Laure Beccuau, confirmó que existen pruebas de ADN que vinculan directamente a este sujeto con el atraco.

Los otros cuatro detenidos pueden proporcionar datos cruciales sobre la planificación y ejecución del robo, de acuerdo con la información de la fiscalía. Con estos recientes arrestos, el número total de implicados ya asciende a siete personas relacionadas con el asalto ocurrido el 19 de octubre.

¿Qué revelaron las pruebas de ADN?

Estos recientes arrestos se dieron la misma noche en que dos hombres previamente detenidos fueron imputados e ingresaron a prisión preventiva. Estos dos individuos, de aproximadamente 30 años, admitieron “parcialmente” su participación en el golpe al museo.

Se sospecha que fueron ellos quienes irrumpieron en la ‘Galería de Apolo‘ para sustraer las joyas invaluables. El ADN de uno de ellos, un ciudadano argelino de 34 años, fue encontrado en una de las motocicletas utilizadas por el comando en la huida.

Este sujeto de nacionalidad argelina fue capturado en el aeropuerto Charles de Gaulle cuando intentaba regresar a su país de origen. El otro imputado, de 39 años, dejó su muestra genética en una de las dos vitrinas que rompieron para extraer las joyas.

Ambos sujetos contaban con antecedentes penales, uno por delitos de tráfico y el otro por intento de robo agravado a un cajero automático.

¿Qué pasará con el caso del atraco al Museo del Louvre?

Alrededor de cien investigadores de brigadas especializadas trabajan activamente para dar con el cuarto ladrón y con otros posibles cómplices. La fiscal Beccuau comparó la complejidad del caso con el “hilo de Ariadna”, enfatizando la necesidad de mantenerse firmes en la búsqueda del botín.

Aunque hasta el momento no hay evidencia que sugiera que los autores tuvieran cómplices internos en el Louvre, la policía no descarta la participación de un grupo más extenso. La posibilidad persiste de que el comando inicial de cuatro sujetos, captados en video, solo sea la punta del iceberg de esta operación criminal.