Cinco familias reciben apoyo tras incendio que consumió viviendas en Vista Azul

Cinco familias de Cabo San Lucas reciben apoyo emergente después de que un fuerte incendio consumiera tres viviendas y dañara otras dos la tarde del domingo 9 de noviembre en el asentamiento Vista Azul, cercano a la colonia Lagunitas. El fuego, atendido alrededor de las 18:00 horas por el Cuerpo de Bomberos, dejó a varias personas sin hogar, aunque sin heridos ni pérdidas humanas.

De acuerdo con Bomberos de Cabo San Lucas, la rápida reacción de los vecinos fue determinante para evitar una tragedia mayor. Habitantes del área ayudaron a evacuar a quienes se encontraban dentro de las viviendas antes de que las llamas se extendieran. “Nuestro reconocimiento a los vecinos que ayudaron en la emergencia”, indicó la corporación.

Tras el incendio, personal del Ayuntamiento acudió a la zona para entregar cobijas, colchonetas y artículos de primera necesidad. En entrevista, el director de Atención Ciudadana de Los Cabos, Manuel Guerrero Avilés, explicó que se puso en marcha el apoyo temporal de vivienda para quienes quedaron en pérdida total.

“Hoy el alcalde nos dio la indicación de rentarles un cuarto o casa a los afectados en lo que se restaura su vivienda. Por parte de Atención Ciudadana vamos a dar material de construcción para restaurar las casas de las familias (…) fueron cinco familias afectadas, tres con la vivienda totalmente acabada, una persona que vivía sola en un cuarto de 4×4 que también recibirá material y una familia con daño colateral en la parte trasera, donde se quemó su cocina. También se le va a ayudar en esa parte de la reconstrucción”, explicó el funcionario.

Además del apoyo municipal, Guerrero Avilés señaló que cualquier persona que desee donar electrodomésticos, despensa o insumos puede acudir a las oficinas de Atención Ciudadana y especificar que el apoyo está destinado a las familias afectadas por este incendio.