Suman cinco fosas clandestinas en Comondú en solo tres meses

Una nueva fosa clandestina fue localizada en el municipio de Comondú, donde autoridades estatales confirmaron el hallazgo de una osamenta humana. Con este descubrimiento, suman al menos cinco inhumaciones clandestinas registradas en los últimos tres meses en la región.

De acuerdo con la Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California Sur (PGJEBCS), el lugar fue procesado por peritos forenses, en coordinación con la Fiscalía Especializada en Investigación de Búsqueda de Personas. Las labores incluyeron el levantamiento de restos y la recopilación de indicios que serán analizados para su posible identificación.

El hallazgo de la nueva fosa clandestina se realizó gracias al trabajo conjunto de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas, acompañada por familiares de víctimas que integran colectivos de búsqueda dedicados a la localización de personas desaparecidas.

Las autoridades detallaron que la zona permanece bajo resguardo, mientras continúan las diligencias periciales que podrían arrojar más indicios relacionados con otros casos de desaparición en el municipio.

Con esta fosa clandestina en Comondú, se eleva a cinco el número de inhumaciones clandestinas encontradas recientemente: dos durante el mes de agosto y dos más a inicios de octubre, según los reportes oficiales emitidos por la PGJEBCS.

El colectivo de búsqueda “Búsqueda x La Paz” advirtió que Comondú y Los Cabos se han convertido en “focos rojos” por el aumento de reportes de desaparición, lo que refleja la urgencia de fortalecer las estrategias de búsqueda y atención a las familias afectadas.