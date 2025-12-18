Casi cinco millones de turistas viajarían por México en vacaciones de Navidad y Año Nuevo

Casi Cinco millones de turistas están previstos para hospedarse en cuartos de hotel durante el periodo vacacional de Navidad y Año Nuevo, de acuerdo con estimaciones oficiales dadas a conocer al inicio del Operativo Nacional Vacacional Invierno 2025, que inició en Tlaxcala.

El arranque del operativo se realizó con la participación de autoridades federales y estatales, quienes informaron que los destinos turísticos del país estarán preparados para recibir a viajeros nacionales y extranjeros durante la temporada alta.

Las proyecciones oficiales indicaron que arribarán 4.96 millones de turistas a cuartos de hotel, cifra que representará un crecimiento de 5.3 por ciento en comparación con el mismo periodo del año anterior, lo que consolidará al invierno como una de las temporadas más relevantes para el sector turístico.

Autoridades federales señalaron que el incremento esperado de visitantes esl el resultado del fortalecimiento de la infraestructura turística y de las estrategias de seguridad y atención al viajero que se implementa a nivel nacional.

En este contexto, Ángeles Verdes desplegará su máxima capacidad operativa para brindar asistencia vial, mecánica de emergencia y orientación turística en carreteras federales y destinos estratégicos del país.

El operativo contemplará la participación de más de 560 elementos distribuidos en 233 rutas carreteras en las 32 entidades federativas, además del reforzamiento de los servicios a través del número telefónico 078 y plataformas digitales.

Asimismo, se informó que se mantendrá un módulo permanente de atención turística en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), con el objetivo de apoyar a los viajeros que ingresen o salgan del país durante el periodo vacacional.

Durante la temporada invernal, se estima que se brindarán alrededor de 16 mil servicios de atención, en beneficio de más de 48 mil turistas, con recorridos que superarán un millón de kilómetros en todo el territorio nacional.

Las autoridades destacaron que el Operativo Nacional Vacacional Invierno 2025 es el resultado de la coordinación entre más de 17 dependencias y cámaras del sector transporte y turismo, con el propósito de garantizar traslados seguros y estancias ordenadas.

También se subrayó que el acompañamiento a las familias viajeras se mantendrá activo del 17 de diciembre de 2025 al 11 de enero de 2026, bajo el principio de no dejar sin atención a los turistas ante cualquier eventualidad.

Finalmente, se prevé que el crecimiento constante en la llegada de visitantes durante este periodo fortalecerá la actividad económica regional y reafirmará la importancia del turismo como motor de desarrollo nacional.