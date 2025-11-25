Cine Inclusivo: Disfruta Wicked 2 con las nuevas Funciones Relajadas de Cinépolis

Las Funciones Relajadas de Cinépolis regresan para el estreno de Wicked: Por Siempre, reforzando el compromiso con la inclusión cinematográfica de Fundación Cinépolis y Universal Pictures. Esta iniciativa está diseñada específicamente para personas neurodivergentes y/o con sensibilidad sensorial, buscando un entorno adaptado y libre de barreras.

En este espacio amigable y respetuoso, todas las personas pueden disfrutar del cine a su manera. La película proyectada es Wicked: Por Siempre, la segunda parte de la aclamada adaptación del musical de Broadway.

Fechas y Sedes de las Proyecciones Especiales

Las proyecciones se llevarán a cabo durante dos fines de semana, abarcando del sábado 28 de noviembre al domingo 6 de diciembre. Específicamente, las fechas confirmadas son el sábado 28 y domingo 29 de noviembre, así como el sábado 5 y domingo 6 de diciembre.

Se ofrecerá una función diaria en cada complejo, y el horario de proyección se establece entre las 11:00 am y las 2:00 pm.

Un total de nueve complejos Cinépolis en diversas entidades del país albergarán estas funciones especiales. Las sedes incluyen ubicaciones en:

La CDMX (Town Center El Rosario y Universidad)

(Town Center El Rosario y Universidad) El Estado de México (Las Américas Ecatepec)

(Las Américas Ecatepec) También participan Cinépolis Galerías Monterrey en Nuevo León

Cines en Michoacán

Veracruz

Jalisco

Puebla

Yucatán.

Inclusión y Adaptación Sensorial Garantizada

Para asegurar las condiciones adecuadas de proyección para el público con sensibilidad sensorial, las Funciones Relajadas cuentan con asesoría especializada. La ONG Iluminemos por el Autismo acompaña el programa; esta organización mexicana trabaja desde 2015 en promover el bienestar y la inclusión de personas con autismo.

La alianza entre Fundación Cinépolis y Universal Pictures ha impulsado previamente este tipo de espacios. Títulos como:

El Último Viaje (2025)

Cómo Entrenar a tu Dragón (2025)

Robot Salvaje (2024)

Cómo Adquirir Boletos

Los interesados en asistir a estas proyecciones inclusivas pueden adquirir sus boletos a través de dos vías. La compra está disponible en las taquillas de los complejos Cinépolis participantes, así como de forma en línea.

Para la compra digital, los usuarios pueden ingresar al sitio web oficial del cine: www.cinepolis.com.