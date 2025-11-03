¡Cine por menos 30 pesos! Conoce las fechas, salas y cómo obtener la promoción

Desde hoy 3 y hasta el 5 de noviembre la cadena Cinépolis anunció el regreso de su esperada promoción “Fiesta Cinépolis”, que consiste en venta de boletos desde 29 pesos.

Aunque hoy en día existen muchas plataformas de streaming, nada se compara con la sensación de ver una película en una pantalla gigante, rodeado de otros espectadores que comparten la misma emoción. Ya sea un estreno esperado, una película clásica o una función en formato 3D o IMAX, el cine sigue siendo un lugar de encuentro, diversión y magia.

Los boletos costarán solo 29 pesos en las salas tradicionales, Cinépolis Pluus, Macro XE y Cinépolis Junior. Mientras que en formatos premium como VIP, IMAX y 4DX, el precio será de 75 pesos, con IVA incluido y disponibles tanto para funciones en 2D como en 3D.

Las entradas pueden adquirirse desde la app oficial de Cinépolis, en su sitio web, kioscos automáticos o directamente en taquilla. Sin embargo, los cinéfilos deberán estar atentos, ya que la promoción solo estará vigente por tres días consecutivos y las funciones suelen llenarse rápidamente.

Durante este evento, las salas de Cinépolis y Cinépolis VIP en todo el país, ofrecerán boletos a precios reducidos para que nadie se quede sin disfrutar de una buena película en pantalla grande.

La oferta no aplica para butacas dúo, cuádruples o diferenciadas, ni en salas ScreenX. Tampoco se podrá combinar con otras promociones o descuentos como los de miércoles, matiné o Club Cinépolis.