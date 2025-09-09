Cinema Vagabundo celebra 14 años de cine independiente en Los Cabos

El Cine Club Cinema Vagabundo conmemora su 15º aniversario con una programación especial de cine independiente en Los Cabos, que se llevará a cabo del 8 al 11 de octubre, e incluirá proyecciones gratuitas, muestras de documentales y la presencia de reconocidos cineastas.

La celebración comenzará el miércoles 8 de octubre y se extenderá hasta el sábado 11. Durante estos cuatro días, se realizarán diversas actividades enfocadas en la promoción del cine alternativo y emergente, un tipo de producción que habitualmente no encuentra espacio en las salas comerciales.

“Este aniversario va a ser de cuatro días. El miércoles iniciamos con un concurso de video skate, el jueves habrá una muestra de documentales, incluyendo uno de Enoc Leaño que se estrenó en el Festival de La Toba”, explicó Alejandro Rosas, director de Cinema Vagabundo.

La fiesta cinéfila continuará el viernes con una presentación especial del músico y cineasta Rodrigo Guardiola, a partir de las 7:00 de la noche. Además, el mismo día se espera la presencia del reconocido director Emilio Portes y, posiblemente, del actor Joaquín Cosío, protagonista de la película Belzebuth, detalló Alejandro Rosas, director de Cinema Vagabundo.

🎞️ Un espacio para el cine que no llega a las salas comerciales

Desde su creación, Cinema Vagabundo ha trabajado en la difusión del cine independiente en Los Cabos, proyectando películas, cortometrajes y documentales que quedan fuera del circuito comercial.

“Proyectamos cine alternativo. El problema es que el cine comercial prioriza otro tipo de contenidos. Existe mucho cine independiente que no alcanza las salas comerciales. Si eres un cortometraje, es aún más difícil”, destacó Rosas.

🎥 Cine gratuito y abierto al público en Los Cabos

Todos los eventos programados por Cinema Vagabundo en el marco de su aniversario serán gratuitos y abiertos al público, con el objetivo de fomentar el acceso al séptimo arte y fortalecer el vínculo entre los creadores y la comunidad.

