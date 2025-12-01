Alerta sanitaria en París: Cinémathèque suspende funciones por una agresiva plaga de chinches

La prestigiosa Cinémathèque de París anunció el cierre inmediato de sus cuatro salas de proyección, tras confirmar una plaga de chinches, un problema que llevaba semanas generando inquietud entre los espectadores.

De acuerdo con su comunicado oficial, la medida busca asegurar “un entorno perfectamente seguro y cómodo” para el público.

Plaga de chinches en la Cinémathèque de París provoca cierre de un mes

El cierre llega después de una serie de reportes que encendieron las alarmas en la comunidad cultural de Francia.

A inicios de noviembre, asistentes a una clase magistral impartida por la estrella de Hollywood Sigourney Weaver denunciaron picaduras y aseguraron haber visto insectos en los asientos del recinto.

Uno de los testimonios publicados por Le Parisien afirmó que las chinches “pululaban por las butacas”.

Tratamiento extremo: desmonte de butacas y desinfección a 180 °C

La institución detalló que todos los asientos de las salas serán desmontados uno por uno y sometidos a un tratamiento con vapor seco a 180 grados Celsius, repetido en varias ocasiones.

Después, cada espacio será revisado por perros entrenados para detectar la presencia de los insectos.

Las alfombras y superficies textiles recibirán el mismo nivel de intervención, como parte de un protocolo que busca erradicar por completo la plaga antes de permitir el regreso del público.

Aunque las salas de proyección quedarán cerradas durante un mes, la cinemateca mantendrá abiertas otras áreas, incluida la exposición dedicada al actor y cineasta estadounidense Orson Welles, que actualmente atrae a visitantes locales y turistas.

La presencia masiva de chinches no es un tema menor en Francia. En 2023, el gobierno lanzó una estrategia nacional para enfrentar los brotes detectados en transporte público, hospitales y cines, coincidiendo con la preparación rumbo a los Juegos Olímpicos de París 2024.

A mediados de 2024, las autoridades añadieron que el pánico social se incrementó por desinformación difundida en redes sociales, presuntamente vinculadas a cuentas operadas desde Rusia.

Las chinches, que alcanzan alrededor de 7 milímetros de longitud, no transmiten enfermedades, pero sí provocan irritación, trastornos del sueño, ansiedad y, en casos prolongados, episodios depresivos.

Con información de AFP