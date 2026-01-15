Cinépolis activa su “temporada de premios” con 2×1 en boletos y busca impulsar la asistencia a salas

La cadena Cinépolis puso en marcha su primera gran estrategia comercial del año con el arranque de la llamada “temporada de premios”, una campaña nacional que ofrece boletos al 2×1 y que busca capitalizar el interés del público previo y posterior a la entrega de los Premios Oscar 2026.

La promoción se presenta como una de las más agresivas del circuito cinematográfico mexicano, al permitir que dos personas accedan a funciones seleccionadas por un precio promedio de 100 pesos, e incluso en algunos complejos por alrededor de 75 pesos, dependiendo de la ciudad y el establecimiento.

El incentivo estará vigente hasta el miércoles 18 de marzo, lo que amplía su alcance por varias semanas y coincide con un periodo tradicionalmente complejo para la exhibición, una vez superado el pico de asistencia de las vacaciones decembrinas.

Leer más: CFE inicia cambio de medidores inteligentes en 2026 sin consentimiento del usuario

El esquema de compra contempla tanto la taquilla física como la aplicación y el sitio web de Cinépolis, aunque en el canal digital se aplica un cargo adicional de seis pesos por boleto. Al seleccionar dos asientos para una misma función, el sistema habilita automáticamente el descuento.

La cadena aclaró que la promoción cuenta con restricciones específicas, ya que solo aplica en funciones programadas antes de las 5:00 de la tarde y exclusivamente en salas de formato tradicional, dejando fuera las experiencias 3D, IMAX, 4DX y las salas VIP.

Leer más: Extrabajadores de Mexicana acusan adeudo histórico y falta de claridad a Sheinbaum

Dentro de los formatos permitidos se incluyen Macro XE y Sala Junior Cinépolis en modalidad de asiento, lo que amplía ligeramente la cobertura para públicos familiares y funciones de mayor capacidad, sin comprometer los formatos premium.

Como complemento a la estrategia, Cinépolis anunció que en la compra de cualquier producto de dulcería se entregará un cupón aleatorio que podrá canjearse por entradas a precio especial o descuentos en alimentos y bebidas como frappés, helados o refrescos.

La campaña coincide con una cartelera diversa que abarca desde cine familiar y animado hasta producciones de terror, aventura y drama, encabezadas por títulos de alto perfil como Avatar: Fuego y cenizas, Zootopia 2 y Bob Esponja: En búsqueda de los pantalones cuadrados.

Leer más: Royal Caribbean admite afectaciones ambientales por Perfect Day Mahahual

Entre las opciones que buscan atraer a públicos adultos destaca Extermino: El templo de huesos, una producción ambientada en un mundo postapocalíptico marcado por un virus que transformó a la humanidad en una amenaza violenta, además de estrenos como Anaconda, La profecía: Lector omnisciente y El último depredador.

Con esta promoción, Cinépolis apuesta por reactivar la asistencia recurrente a las salas y mantener el hábito de consumo cinematográfico en el primer trimestre del año, apoyándose en precios accesibles y una oferta amplia mientras se desarrolla la temporada de premios internacionales.

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO