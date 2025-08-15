Cinepolis da a conocer su Combo Godin a base de tacos de canasta

La cadena Cinepolis sorprendió a su público con el lanzamiento de un menú especial que incluye Tacos de canasta como parte de la promoción por el estreno de Mirreyes vs Godínez: Las Vegas. El llamado Combo Godín busca rendir homenaje a la cultura laboral mexicana y añadir un toque de humor al estreno de la tercera entrega de la saga.

De acuerdo con la empresa, este producto estará disponible solo por tiempo limitado y en sucursales específicas. El Combo Godín consiste en cuatro Tacos de canasta acompañados de un refresco jumbo, y estará a la venta únicamente el jueves 14 de agosto en Cinepolis Perisur, Parque Las Antenas y Fórum Buenavista, en un horario de 12:00 a 18:00 horas. Su precio será de 105 pesos.

La propuesta generó conversación en redes sociales casi de inmediato. Algunos usuarios celebraron que un antojo callejero llegara a las salas, mientras que otros cuestionaron la cantidad o la selección de ingredientes. Entre los comentarios más destacados se mencionaron preferencias como elotes, esquites, guajolotas o incluso combos de barbacoa y carnitas.

Según la cadena, el objetivo es ofrecer una experiencia distinta y conectar con audiencias que disfrutan de la identidad y costumbres mexicanas. La saga Mirreyes vs Godínez ha utilizado desde su primera entrega la rivalidad cultural entre dos grupos sociales como eje narrativo, y ahora la lleva a la dulcería del cine.

Entre las reacciones irónicas, algunos señalaron que ni con Tacos de canasta acudirían a ver la película, mientras que otros bromearon con la posibilidad de incorporar bebidas como caguamas o snacks como sabritones.

El anuncio de Cinepolis también avivó el debate sobre el tipo de alimentos permitidos en las salas. Aunque existen críticas por los olores o ruidos de ciertos platillos, la cadena reiteró que su prioridad es que los clientes tengan “la panza llena y el corazón contento”.

Esta no es la primera vez que la empresa integra elementos de la gastronomía popular en su menú, pero sí es uno de los casos más mediáticos gracias a la combinación de cine comercial, cultura urbana y el impacto en redes sociales.