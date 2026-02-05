Cineteca Chapultepec impulsa memoria crítica con el ciclo de cine “Estéticas Revueltas”

La Cineteca Nacional Chapultepec presentará el ciclo de cine “Estéticas Revueltas”, una propuesta cultural que explora el legado artístico y político de la familia Revueltas a través del cine mexicano y social, con funciones programadas para el fin de semana del 7 y 8 de febrero de 2026 en la Ciudad de México.

El programa incluye proyecciones de películas emblemáticas que dialogan con temas como la lucha social, la identidad colectiva y la construcción de una estética comprometida con la realidad política del país. Las funciones se llevarán a cabo en los siguientes horarios:

Viernes 7 de febrero, 18:00 horas: La otra (1946), de Roberto Gavaldón.

Sábado 8 de febrero, 14:30 horas: La sal de la tierra (1954), de Herbert J. Biberman.

Sábado 8 de febrero, 17:00 horas: Redes (1936), de Emilio Gómez Muriel y Fred Zinnemann.

Sábado 8 de febrero, 18:30 horas: Mesa redonda “Redes entre Revueltas”.

Este ciclo se articula con la exposición “Estéticas Revueltas. Una familia de vanguardia”, presentada en el Museo de Arte Moderno, la cual propone una lectura integral del impacto cultural y político de la familia Revueltas en la historia artística del país.

Más allá de su valor cinematográfico, las películas seleccionadas permiten analizar cómo el arte se convierte en un vehículo de denuncia social y reflexión política, reafirmando el papel del cine como herramienta de conciencia colectiva.

Arte, política y memoria cultural

El ciclo “Estéticas Revueltas” abre un espacio de diálogo entre el pasado y el presente, donde el cine funciona como archivo vivo de las tensiones sociales y las luchas históricas de México.

La iniciativa también destaca la vigencia del pensamiento de los Revueltas, cuya obra continúa influyendo en las discusiones contemporáneas sobre cultura, poder y justicia social.

Con esta propuesta, la Cineteca Chapultepec fortalece su oferta cultural y reafirma su papel como plataforma de difusión artística con enfoque crítico, dirigida a nuevas generaciones de espectadores.

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO

Síguenos en Facebook, nos encuentras como Tribuna de México