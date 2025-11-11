Abren primer Círculo de Estudio CROC en La Paz con más de 45 participantes

Con gran entusiasmo y participación comunitaria, este sábado se inauguró el primer Círculo de Estudio CROC en La Paz. Este proyecto educativo beneficiará a más de 45 personas, entre trabajadores y miembros de la comunidad.

El nuevo espacio fue impulsado por Isaías González Cuevas, secretario general del Comité Ejecutivo Nacional de la CROC; Francisco Javier Vargas Aguiar, secretario estatal; y Nohemí Valdez García, coordinadora estatal de Educación y Capacitación.

El programa forma parte de la estrategia estatal “Círculo de Estudio CROC”, una iniciativa que promueve la educación y la superación personal de las y los trabajadores. Este modelo cuenta con el respaldo del subsistema de Preparatoria Abierta de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Un programa que impulsa la superación

El Círculo de Estudio CROC ofrece asesorías gratuitas, acompañamiento en trámites y facilidades para presentar exámenes.

El modelo se adapta a las necesidades laborales con horarios flexibles, lo que permite concluir la preparatoria sin afectar el trabajo ni la vida familiar.

Crece el modelo educativo en todo el estado

Con la apertura en La Paz, ya operan 22 círculos de estudio en Baja California Sur. Más de 400 personas participan actualmente en este programa educativo impulsado por la CROC.

La nueva sede se ubica en las oficinas de la CROC La Paz, donde se brindará seguimiento académico, asesoría continua y gestión de exámenes.

Un proyecto que transforma vidas

La apertura de este nuevo espacio representa una oportunidad real de superación laboral y personal para las y los trabajadores de La Paz.

La CROC reafirma su compromiso con la educación y el bienestar de las familias sudcalifornianas. Con este programa se fortalece el desarrollo social y profesional en la comunidad.