Cirugías estéticas en menores: qué propone la Ley Nicole en Baja California Sur

Ante el Congreso de Baja California Sur se presentó la iniciativa conocida como “Ley Nicole”, una propuesta que busca endurecer las sanciones penales contra quienes practiquen cirugías estéticas en menores de edad sin justificación médica, sin especialidad o sin el consentimiento adecuado. La reforma plantea modificar el Artículo 343 del Código Penal para castigar con hasta ocho años de prisión, multas elevadas e inhabilitación profesional a médicos o personal que incurra en estas prácticas.

La iniciativa fue presentada por la diputada Karina Olivas Parra, del Partido del Trabajo, quien explicó que la propuesta surge tras el caso de Paloma Nicole, una adolescente de 14 años que murió tras someterse a un procedimiento estético mal practicado, presuntamente por un médico sin especialidad y sin conocimiento del padre. El caso generó un movimiento social nacional que hoy impulsa reformas similares en varios estados.

“Es necesario regular este tipo de operaciones en menores de edad y las operaciones en clínicas de cirugía estética y las personas que prestan servicios en ellas. Como legisladores estamos obligados a proteger los derechos de las niñas, niños y adolescentes… también de las malas prácticas médicas y de las negligencias de los padres o tutores, como el caso de Nicole”, señaló Olivas Parra.

En su exposición de motivos, la legisladora recordó que México es el tercer país del mundo con más cirugías estéticas, y que más del 50% de los procedimientos señalados por mala práctica fueron realizados por personal sin especialidad, según estudios citados en la iniciativa. Por ello, consideró urgente reforzar el marco legal en Baja California Sur para proteger a niñas, niños y adolescentes.

“Se propone ampliar el tipo penal de práctica indebida del servicio médico, aumentando multas y delimitando los casos de operaciones innecesarias que pongan en riesgo a menores por cirugías estéticas. Se obliga al consentimiento de ambos padres, o del tutor en caso de divorcio, además de un dictamen médico y psicológico que certifique la madurez física y emocional del menor”, explicó.

La llamada “Ley Nicole” busca cerrar la puerta a clínicas irregulares, personal sin preparación y procedimientos realizados sin supervisión, estableciendo requisitos más estrictos y sanciones más severas.