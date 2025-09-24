¿Qué relación hay entre las cirugías estéticas y la salud mental? Este estudio lo explica
Según una investigación citada por la UNAM, muchas de las motivaciones para someterse a procedimientos cosméticos, como eliminar arrugas, acné, manchas, vello excesivo o corregir asimetrías faciales, no obedecen únicamente a imperfecciones visibles, sino a preocupaciones internas de carácter psicológico.
La profesora Mariblanca Ramos Rocha, de la Facultad de Medicina de la UNAM, explica que en un porcentaje elevado (75–80 %) existe presencia de trastorno dismórfico corporal (TDC), una condición en la que la persona percibe defectos físicos (reales o imaginarios) con gran angustia.
Depresión, personalidad y otros vínculos clínicos
El estudio señala que, en el caso de quienes presentan TDC, entre el 12 % y el 46 % también sufren depresión. Además, las alteraciones en la personalidad no son infrecuentes:
- Trastorno límite de la personalidad (11,8 %)
- Paranoide (10,9 %)
- Evitativa (26,9 %)
- Obsesiva (16,8 %)
- Dependiente (5 %)
Este panorama clínico obliga al cuerpo médico a no limitarse al enfoque estético, sino a indagar las causas emocionales y psicológicas que motiva la decisión de la cirugía.
Ramos Rocha argumenta que el cirujano debe indagar si la motivación del paciente es “una molestia real o psicológica”, por influencia de redes sociales, presiones externas, etc.
Ética médica, cultura y límites profesionales
La investigación subraya que el profesional de la cirugía tiene obligaciones éticas más allá del bisturí. Entre esas responsabilidades se encuentran:
-
Ofrecer asistencia de calidad y transparencia, dado que el paciente deposita gran confianza.
-
Valorar si la cirugía supone un alivio real al sufrimiento psicológico, o simplemente obedece a una apuesta estética vacía.
-
Tener el derecho de objetar si se considera que la operación no es adecuada para la salud mental del paciente.
- LEE MÁS: Sector Salud de BCS descarta alza de casos Covid-19 en 2025; piden mantener medidas preventivas
Ramos Rocha también advierte sobre la influencia cultural: los cánones de belleza, el peso de las redes sociales y los ideales estéticos dominantes pueden empujar a personas sin patologías severas hacia decisiones extremas para ajustarse a esos patrones.
- Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO