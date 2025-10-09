Citigroup rechaza oferta de Grupo México por Banamex
Citigroup anunció que rechaza la oferta solicitada de Grupo México para adquirir Banamex, reafirmando que su estrategia prioritaria será una Oferta Pública Inicial (OPI) para desinvertir de manera paulatina y responsable.
La oferta presentada por el consorcio encabezado por Germán Larrea fue valorada en más de nueve mil millones de dólares y proponía adquirir el 100% de Banamex. Sin embargo, Citi sostiene que su acuerdo previo con el empresario mexicano Fernando Chico Pardo para la compra del 25% de Banamex, complementado con una Oferta Pública Inicial para el restante 75 %, representa el camino óptimo para maximizar valor para sus accionistas.
En su comunicado oficial, Citigroup indicó que evaluó “cuidadosamente” la oferta de Grupo México, considerando factores financieros y de certidumbre operativa, pero determinó que no es viable para sus objetivos de desinversión ordenada. De este modo, mantiene firme su apuesta por colocar el banco en bolsa y diversificar la base accionarial, en lugar de venderlo directamente a un solo conglomerado.
La decisión provocó reacciones en los mercados locales: las acciones de Grupo México repuntaron tras la noticia, aunque también se interpretó que el rechazo aclara el rumbo que seguirá Banamex en los próximos meses. La apuesta por una OPI coloca a Banamex en el centro de un proceso complejo de valoración, aprobación regulatoria y posicionamiento estratégico dentro del sistema financiero mexicano.
- Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO y recibe las noticias más relevantes de Baja California Sur.