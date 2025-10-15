Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Miércoles 15 de Octubre, 2025
Seguridad

Cae en Ciudad Constitución con arsenal y droga; FGR logra vinculación a proceso

Francisco “N” fue vinculado a proceso por delitos federales relacionados con narcotráfico y armas de uso exclusivo del Ejército.
Daniela Lara
15 octubre, 2025
Francisco “N” fue vinculado a proceso por delitos federales relacionados con narcotráfico y armas de uso exclusivo del Ejército.

IMG: FGR

Operativos de seguridad en Baja California Sur Un hombre identificado como Francisco “N” fue vinculado a proceso por delitos federales, tras ser detenido en Ciudad Constitución, municipio de Comondú, con armas, droga y vehículos en su poder.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que el sujeto enfrenta cargos por acopio de armas de fuego, posesión de cargadores y cartuchos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, y delito contra la salud en la modalidad de comercio.

El operativo ocurrió cuando elementos de la Secretaría de Marina (Semar) y de la Policía Estatal Preventiva realizaban patrullajes en la colonia Renero.
Durante el recorrido, los agentes vieron a un hombre armado que, al notar su presencia, les apuntó con el arma y corrió hacia una vivienda. Ahí, los uniformados lograron detenerlo.

En el inmueble, las corporaciones aseguraron nueve armas largas, 48 cargadores, 948 cartuchos útiles y tres vehículos. También decomisaron 983 gramos de metanfetamina, 823 gramos de cocaína y más de dos kilos de marihuana.
Además, confiscaron 10 chalecos tácticos, 56 poncha llantas, un radio portátil, tres guardamanos y la casa donde se realizó la detención.

El Ministerio Público Federal (MPF) presentó las pruebas ante un juez de Control, quien dictó vinculación a proceso contra el detenido por los delitos antes mencionados.

En las últimas semanas, las autoridades de seguridad han llevado a cabo operativos en Baja California Sur que han resultado en la captura de objetivos prioritarios y el decomiso de armas y droga.
Estas acciones buscan contener los hechos violentos registrados en la zona norte del estado, donde Comondú y Loreto se mantienen como focos rojos de atención.

