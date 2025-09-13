Mujer es encontrada sin vida en Ciudad Constitución; investigan posible suicidio

Una mujer de 29 años fue hallada sin vida este viernes 12 de septiembre en su domicilio de la colonia Centro, en Ciudad Constitución, municipio de Comondú. La PGJE informó que no se detectaron signos de violencia y que el caso apunta a un posible suicidio.

El hallazgo ocurrió alrededor de las 11:40 horas. Elementos de la Agencia Estatal de Investigación Criminal y personal de Servicios Periciales acudieron al lugar y localizaron a la mujer suspendida de una viga metálica en el patio del inmueble.

Las autoridades trasladaron su cuerpo al Servicio Médico Forense para realizar la necropsia de ley, que determinará las causas precisas de la muerte.

Contexto de suicidios en Baja California Sur

Este hecho ocurre en un contexto de incremento sostenido de suicidios en la entidad. Según el INEGI, en 2021 se registraron 53 casos; en 2022 aumentaron a 67; en 2023 fueron 70 y en 2024 sumaron 74.

En 2024, Baja California Sur alcanzó una tasa de 9.2 suicidios por cada 100 mil habitantes, es decir, alrededor de nueve personas por cada 100 mil residentes. Más del 80% de estos casos se cometieron por ahorcamiento, estrangulamiento o sofocación.

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp y recibe las noticias al momento.