Ciudad Constitución se prepara para el ChoyeRock 2025: música, arte y gastronomía en un solo evento

La capital del municipio de Comondú se alista para recibir la tercera edición del ChoyeRock, un evento que combina música, arte y sabor local.

El festival se celebrará los días 31 de octubre y 1 de noviembre en el Campestre La Pila, y promete reunir a artistas, cocineros, tatuadores y bandas de todo el estado, junto con invitados nacionales e internacionales.

El ChoyeRock nació hace tres años como una iniciativa ciudadana, impulsada por un grupo de amigos y artistas que buscaban abrir espacios para la cultura en Ciudad Constitución.

“Veíamos que en Constitución no hay suficientes foros para la expresión artística. Hay talento, hay ganas, pero faltan espacios, y de ahí surgió la idea de hacer algo más grande”, explicó Ana Karen Gutiérrez, integrante del comité organizador.

Una edición recargada de arte y cultura

Lo que comenzó como una tocada entre amigos se ha transformado en un encuentro cultural que celebra la identidad choyera.

“Este año venimos recargados, con más actividades, nuevas clínicas y una gran muestra artística. Es una convivencia abierta para todos”, agregó Gutiérrez.

El evento contará con actividades musicales, artísticas, deportivas y familiares, además de áreas de camping y espacios para la comunidad creativa.

Sabor y orgullo choyero

La parte gastronómica estará a cargo de la cocinera Patricia Luque, quien adelantó que se realizará un concurso 100 % choyero con platillos típicos como burritos, empanadas y tamales.

“Queremos mostrar lo que tenemos en el valle, porque nuestros productos son de lo mejor. Habrá degustaciones, propuestas de restaurantes locales y premios en efectivo para los mejores platillos”, explicó Luque.

Arte visual con presencia internacional

El arte visual también tendrá un papel central. La artista Mariela, parte del equipo curatorial, anunció una muestra internacional con obras provenientes de España, Ucrania y Brasil, además de exponentes locales del valle y de distintos municipios del estado.

“Buscamos que todos se sientan incluidos. Muchos músicos también son artistas plásticos o tatuadores, y eso crea una comunidad creativa muy viva”, señaló.

El cartel del ChoyeRock 2025 incluye a Fuzzy Dogs, La Tribu con su tributo a Shakira, Tercer Round —banda icónica de Ciudad Constitución—, La Huesuda y el grupo paceño Salsa Brava, encargado de cerrar el festival con ritmos caribeños.

Los organizadores destacaron que este foro no solo busca entretener, sino también impulsar el movimiento cultural y social en la zona norte del estado.

“Queremos que el ChoyeRock sea un símbolo de orgullo para Comondú, y que más personas se animen a crear eventos que fortalezcan nuestra identidad y comunidad”, concluyó Gutiérrez.

El ChoyeRock 2025 se llevará a cabo el 31 de octubre y 1 de noviembre en el Campestre La Pila, en Ciudad Constitución. La entrada será libre y el acceso familiar.