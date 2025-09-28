Ciudad Insurgentes celebra 70 años con homenaje a familias fundadoras y traslado de poderes

Ciudad Insurgentes, BCS, sábado 27 de septiembre de 2025. – En el marco del 70 aniversario de la fundación de Ciudad Insurgentes, los tres poderes de Baja California Sur realizaron una sesión solemne en la explanada de la plaza pública. En este acto se reconoció a las familias colonizadoras que dieron origen a la comunidad. Hoy, Ciudad Insurgentes es considerada un motor económico y social del Valle de Santo Domingo.

Además, durante la ceremonia se trasladaron de manera simbólica los poderes públicos del Estado. Estos regresarán a La Paz una vez concluida la conmemoración.

El diputado Venustiano Pérez Sánchez resaltó el ejemplo de los fundadores:

“Con sus manos abrieron caminos, araron la tierra, le arrancaron sus frutos al desierto y fundaron pueblos y ciudades. Lo que hicieron nos sirve de ejemplo a las actuales y futuras generaciones de sudcalifornianos”, expresó.

Por su parte, José Alfredo Bermúdez Beltrán, en representación de la ciudadanía, recordó la relevancia de la región:

“Esta es la zona más importante de producción de hortalizas y cítricos. Además, es el corredor acuícola más destacado del país. Como comundeño y sudcaliforniano es un honor participar en este homenaje que reconoce el tesón de nuestros pioneros”.

El gobernador Víctor Castro Cosío hizo un llamado a mantener viva la memoria histórica y a reforzar la seguridad:

“No hubo fiesta ni baile, pero sí hubo memoria y fe en lo que hicieron nuestros abuelos y padres. Que sientan los habitantes de Insurgentes que vale la pena lo que construyeron sus abuelas y abuelos. Ese esfuerzo nos compromete a seguir forjando un destino de bienestar y justicia real”.

En la ceremonia también estuvieron presentes el presidente municipal de Comondú, Roberto Pantoja Castro, la magistrada Claudia Jeanette Cota Peña y las alcaldesas de La Paz y Loreto, Milena Quiroga Romero y Paz Ochoa Amador.

Finalmente, el evento incluyó un minuto de aplauso en memoria de los fundadores. También participaron instituciones educativas, familias históricas, líderes sociales y representantes de diversos sectores políticos y económicos.

De esta manera, Ciudad Insurgentes reafirma su papel como símbolo de esfuerzo colectivo, identidad y desarrollo en Baja California Sur.