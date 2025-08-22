Ciudadano estadounidense detenido en Puerto Vallarta por fraude

Un ciudadano estadounidense fue detenido en Puerto Vallarta tras confirmarse que contaba con una orden de aprehensión vigente en Estados Unidos por presunto fraude. La detención se llevó a cabo la mañana de este jueves en la colonia Emiliano Zapata, donde policías municipales desplegaron un operativo para asegurar al individuo.

El hombre fue identificado como John Edgar N., quien se encontraba en el exterior de un domicilio ubicado sobre la calle Insurgentes. De acuerdo con la información oficial, los agentes confirmaron su identidad a través de una fotografía proporcionada por autoridades internacionales, lo que permitió proceder con el aseguramiento en estricto apego a protocolo.

El detenido fue trasladado a la Comisaría Municipal de Seguridad Ciudadana de Puerto Vallarta, donde quedó bajo resguardo mientras se informaba a las instancias correspondientes. Su arresto fue resultado de un trabajo coordinado entre la Policía Operativa y la Policía Turística, que unieron esfuerzos para atender el caso debido a la condición de extranjero del sospechoso.

Autoridades señalaron que la intervención de la Policía Turística fue clave, ya que está especializada en la atención de visitantes extranjeros y en el contacto con instancias internacionales. Gracias a esta coordinación, se logró ubicar al ciudadano estadounidense sin incidentes y garantizar el debido proceso.

Como parte de los protocolos, se notificó al Instituto Nacional de Migración, organismo que dará seguimiento a los trámites relacionados con la orden internacional de captura. Este paso es indispensable para iniciar el procedimiento que podría culminar en la extradición del ciudadano estadounidense hacia Estados Unidos.

Fuentes policiales indicaron que John Edgar N. enfrentará su proceso legal en territorio norteamericano, donde se le señala por su presunta participación en un esquema de fraude. La investigación contra el acusado permanece abierta en aquel país, por lo que su traslado es una prioridad para las autoridades de justicia.