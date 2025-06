Algunos ciudadanos defienden importancia de elección judicial en La Paz

Durante la jornada electoral por el Poder Judicial, este domingo 1 de junio en La Paz, se presentaron retrasos en la apertura de casillas y baja participación ciudadana. Algunos votantes manifestaron que el proceso aún genera incertidumbre, tanto por su novedad como por su desconocimiento sobre los candidatos.

Montserrat Bueno, ciudadana que emitió su voto durante esta jornada, señaló que, aunque existen sectores de la población que critican esta reforma judicial, considera que la participación permite abrir paso a un cambio institucional.

Por su parte, Antonio Larios también participó en la jornada. Relató que se mantuvo informado a través de medios locales y actividades informativas previas realizadas en su comunidad. Respecto a la demora en la instalación de casillas, opinó que los ciudadanos deben mostrar paciencia para garantizar un proceso funcional.

Gonzalo Cota consideró que el proceso, aunque novedoso, requiere ajustes para facilitar la participación.

“Es la tardanza el problema. Por ejemplo, vemos personas aquí que estamos a las 20 para las 8, ya son las 8:30 y todavía todavía no se empieza, siempre ha sido eso. Ya está todo listo y no sé por qué no se empieza, no sabemos el motivo por qué no se empieza. Hay gente que ya se fue”, comentó Gonzalo Cota.