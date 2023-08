Ciudadanos listos para recibir los embates del huracán Hilary en La Paz

El huracán “Hilary” ha ocasionado lluvias intensas, y la población de La Paz se está preparando. Por ello, entre pláticas con CPS Noticias BCS, los ciudadanos expresaron cuáles son sus medidas de prevención para evitar riesgos.

Por ejemplo, tenemos a algunos comerciantes que deciden comprar materiales y herramientas para reforzar sus puestos ambulantes:

“Es básicamente proteger poniendo lonas y todo eso; y al momento de exhibir la mercancía, tratamos de que sea la más fácil de guardar. Así como las cajas o los recipientes que utilizamos para guardarlos, deben de servir también para cubrir en temporada de lluvias. Porque muchos comerciantes utilizan cartón u otros utensilios para guardar su mercancía, que no es efectivo en temporada de lluvia. Sí escucho la experiencia de otros comerciantes que sí les ha tocado, y de hecho todos esos días no laboran, o sea, incluso a los puestos les tienen que hacer pequeñas adaptaciones. Les dejan nada más la estructura para que con la lona no, no se les vaya a llevar el viento, o vaya a ver algún accidente”, como explicó un vendedor.