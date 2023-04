Ciudadanos siguen molestos por el aumento de la tarifa de camiones

Se ha registrado un aumento en la tarifa de camiones en Los Cabos el cual ha generado descontento entre la ciudadanía. Muchos habitantes han expresado su preocupación por el impacto económico que esta medida tiene en su vida diaria, especialmente para aquellos que dependen del transporte público para llegar a sus lugares de trabajo o realizar sus actividades cotidianas.

CPS Noticias y Tribuna de México, salió a platicar con algunos ciudadanos de Cabo San Lucas, quienes han manifestado su descontento con esta medida.

“8 pesos porque soy estudiante y si traes la credencial siempre, y si no la traes, ¿qué pasa? Aunque a veces traigas el uniforme, ¿eh? Se ponen un poco hostiles contigo, como que es nuestro trabajo y tú no les estás tratando mal, y te lo dicen de todas formas. Y como que okay y se lo pasas completo para no tener problemas. Pues algunos camiones tienen aire acondicionado. Creo que es lo único, pero en su actitud y trato, pues no.”

Por otro lado, otro ciudadano entrevistado afirmó que el aumento en la tarifa de camiones afecta principalmente a los adultos mayores y que, además, los choferes no respetan los derechos de los usuarios.

“No veo ninguna mejora, antes eran peores. Esta vez, los choferes se suben uno tras otro y no se ve ni el timbre, entonces uno tiene que gritarles para que se detengan. Además, no quieren que uno baje por la puerta delantera, sino por la de atrás. Se molestan y a veces traigo una credencial que acredita mi edad, pero aún así dicen que falta algo y no me permiten pasar”.

A pesar de las críticas, las autoridades locales han defendido el aumento en la tarifa de camiones, argumentando que es necesario para cubrir los costos de mantenimiento y operación de los autobuses. Según el Ayuntamiento de Los Cabos, el último aumento en la tarifa de camiones se realizó en el año 2018 y, desde entonces, los costos operativos han aumentado significativamente.

“El horario de pasar a donde los puntos de recogida no se cumple a tiempo, no hay aire acondicionado y los chóferes se enojan y pelean con cualquier carro cuando te cobran por el transporte público. Pero no es para nuestro beneficio, es una preocupación para ustedes, ¿no? Porque de 3 pesos más por ahí, es más caro, pero para nosotros es igual o peor, creo. Y ya por último…”

A la luz de estas manifestaciones, es importante que las autoridades tomen en cuenta las opiniones y necesidades de la comunidad. Es necesario buscar soluciones justas y equitativas para todos los habitantes de Los Cabos. El aumento en la tarifa de camiones ha generado preocupación e indignación entre los ciudadanos de Cabos San Lucas, y es fundamental que se escuchen sus voces para tomar medidas adecuadas.