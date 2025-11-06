Ciudadanos exigen a PROFEPA rescatar animales por presunto maltrato en Zoológico de Puerto Vallarta

Activistas y ciudadanos han intensificado sus denuncias por presunto maltrato animal en el Zoológico de Vallarta, ubicado en Mismaloya, demandando a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) una intervención inmediata para rescatar a los ejemplares en condiciones precarias.

Imágenes y videos viralizados en redes sociales muestran animales desnutridos y jaulas deterioradas, mientras que la autoridad federal asegura que los especímenes están en buen estado tras una inspección reciente.

Denuncias virales amplifican clamor por justicia animal

La indignación explotó en plataformas como X (anteriormente Twitter), donde usuarios y colectivos compartieron evidencias gráficas del supuesto abandono en el Zoológico de Puerto Vallarta.

Algunos usuarios enfatizaron la necesidad de no dejar la lucha hasta asegurar condiciones dignas para los animales, mientras que otros resaltaron que las pruebas proporcionadas por la ciudadanía son irrefutables y ahora corresponde a PROFEPA cumplir con su responsabilidad.

Estas denuncias instan a las instituciones a actuar con el mismo compromiso mostrado por la comunidad en sus reportes y subrayan que no existen justificaciones para pasar por alto el problema evidente en las instalaciones de Mismaloya.

Abandono reportado y posible violaciones ambientales

Este conflicto se intensificó tras una denuncia formal interpuesta el 1 de octubre ante PROFEPA por activistas de bienestar animal, alegando incumplimientos a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA), lo que podría configurarse como un delito ambiental.

Las acusaciones incluyen jaulas en estado de oxidación, falta de alimentación e hidratación adecuada, ausencia de cuidados veterinarios y espacios inadecuados para la fauna silvestre en el recinto.

Respuesta oficial de PROFEPA

En contraste con las denuncias públicas, PROFEPA publicó este 6 de noviembre un comunicado detallando los resultados de una inspección exhaustiva de cuatro días al Zoológico de Vallarta.

De acuerdo con el reporte, la evaluación determinó que los ejemplares se encuentran en buen estado físico, con acceso suficiente a agua y alimento, y que los confinamientos se ajustan a los manuales de manejo autorizados por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).