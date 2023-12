¿Les gustó? Ciudadanos responden a la cartelera del Carnaval La Paz 2024

La espera terminó, el 5 de diciembre la ciudadanía de La Paz pudo conocer la cartelera del carnaval 2024 “México Fantástico”. Y con ello, se vinieron algunas opiniones en torno a las y los artistas próximos a presentarse.

Para el caso de algunos, el tablón de artistas es el mismo de siempre y ya debería actualizarse, pues año con año la música regional mexicana suele destacar entre la cartelera, tal como manifestó un habitante:

“Al igual que varios años atrás, siempre se enfocan más en el regional mexicano; que personalmente no es algo que a mí me guste mucho. A mí me gusta el pop y el rock en español, entonces sí prefiero un grupo más que se vaya por esos géneros, que el regional”, expresó.