Ranking 2025 sacude al turismo: las ciudades más limpias y las más sucias del mundo

La limpieza urbana se ha convertido en un factor decisivo para la experiencia turística y, en 2025, su peso es tan determinante como la seguridad o la conectividad. Un nuevo informe internacional pone el tema en el centro del debate al exhibir qué ciudades sorprenden por su pulcritud y cuáles decepcionan a los visitantes, con base en miles de opiniones reales que reflejan la percepción cotidiana del viajero.

El estudio, elaborado por la plataforma europea Radical Storage, se apoya en un análisis masivo de reseñas de Google para medir cómo se percibe la limpieza en los destinos más visitados del planeta. La investigación tomó como universo las 100 ciudades del Top 100 Urban Destinations de Euromonitor y evaluó comentarios sobre 10 atracciones turísticas por ciudad, concentrándose en menciones positivas y negativas relacionadas con el estado del espacio público.

Los resultados rompen con varios lugares comunes y dejan claro que la imagen urbana no siempre va de la mano con la fama turística. Ciudades con gran flujo de visitantes logran mantener estándares altos, mientras otras, pese a su riqueza histórica o cultural, acumulan críticas por basura visible, mantenimiento irregular y contrastes marcados entre barrios.

Cracovia encabeza el ranking como la ciudad mejor valorada por su limpieza, un reconocimiento que los viajeros asocian con una gestión municipal eficaz y un cuidado constante del espacio histórico. Plazas medievales, calles peatonales y zonas de alta afluencia, como los alrededores de Wawel, mantienen una sensación de orden que sorprende incluso en temporada alta, consolidando su reputación como modelo urbano en Europa.

El Medio Oriente también destaca en el listado. Sharjah aparece como una de las ciudades más limpias del golfo Pérsico, con reseñas que subrayan la disciplina cívica, la infraestructura moderna y la presencia permanente de equipos de limpieza. A ello se suma una apuesta cultural que convive con avenidas impecables y espacios públicos bien conservados, reforzando una experiencia urbana altamente valorada.

Singapur confirma su estatus global como sinónimo de pulcritud. La ausencia de basura, la eficiencia del transporte público y el cuidado extremo de zonas emblemáticas como Marina Bay o Gardens by the Bay son factores recurrentes en las opiniones de los turistas. El informe refuerza la idea de que sus normas estrictas se traducen en resultados visibles en una de las grandes metrópolis más limpias del mundo.

Europa del Este vuelve a figurar con fuerza gracias a Varsovia, que se coloca entre las cinco ciudades mejor evaluadas. La capital polaca destaca por su transformación urbana, la expansión de áreas verdes y una limpieza constante tanto en zonas históricas como modernas, un logro notable para una ciudad de gran tamaño y alto tránsito turístico.

Doha completa el grupo de las ciudades más limpias con una imagen urbana descrita como impecable por los visitantes. Avenidas amplias, arquitectura contemporánea y un mantenimiento continuo hacen de la limpieza un rasgo identitario, especialmente visible en el Corniche y en las áreas culturales que concentran la actividad turística.

En el extremo opuesto del ranking aparecen ciudades que, pese a su popularidad, enfrentan una percepción negativa en materia de limpieza. Budapest lidera esta lista con críticas recurrentes sobre basura visible, problemas de mantenimiento y fuertes contrastes entre barrios, una evaluación que ha generado debate dada su riqueza arquitectónica.

Roma y Florencia, dos joyas del patrimonio italiano, repiten entre las peor valoradas. En ambos casos, los viajeros señalan acumulación de residuos, desgaste del casco histórico y deficiencias en la gestión urbana, factores que contrastan con su enorme atractivo cultural. Las Vegas y París completan el grupo, con reseñas que apuntan a saturación, residuos en zonas de alto tránsito y un mantenimiento desigual, recordando que la fama turística no siempre garantiza calles limpias.

