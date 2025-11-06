CJNG reclutó al asesino del alcalde de Uruapan, confirma Fiscal de Michoacán

El fiscal general de Michoacán, Carlos Torres Piña, confirmó que el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) está detrás del asesinato del exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo. La revelación, hecha durante una entrevista telefónica en el programa “Azucena x Fórmula” de la periodista Azucena Uresti, de Radio Fórmula, llega tras la identificación del presunto homicida como Víctor Manuel Ubaldo Vidales.

El homicida ha sido ligado directamente a las operaciones del grupo criminal en la región. Torres Piña detalló que las investigaciones forenses han desglosado evidencia clave, incluyendo el arma utilizada en el ataque contra Manzo, que coincide con las empleadas por células del CJNG en incidentes previos. “En estas investigaciones se puede desglosar que el arma que se utilizó contra el alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, justo es por acciones del grupo de Jalisco. Esto en referencia a los dos hechos previos”, explicó el fiscal, aludiendo a una serie de ataques que han marcado la violenta contienda por el control territorial en Michoacán.

De acuerdo con datos oficiales de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, entre enero y septiembre de este año se registraron poco más de mil asesinatos en Michoacán, cifras inferiores a las de 2024, aunque no hay detalles sobre cuántos de estos hechos están directamente vinculados al crimen organizado.

Lee más: Convocan a marcha por la paz en Uruapan para exigir justicia por la muerte de Carlos Manzo

Torres Piña añadió que se han intensificado patrullajes en la zona de Uruapan, así como la urgencia de contrarrestar al cartel que opera amenazando la estabilidad democrática en regiones clave como Michoacán.