Clara Brugada anuncia apoyos económicos y atención integral a afectados por explosión en Iztapalapa

Tras la trágica explosión de una pipa de gas en el Puente de La Concordia, que dejó al menos 20 personas fallecidas y más de 40 hospitalizadas, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, informó sobre una serie de apoyos económicos, sociales y logísticos destinados a las familias afectadas.

De acuerdo con la mandataria capitalina, se entregarán 20 mil pesos a cada persona hospitalizada y 50 mil pesos a los familiares de quienes perdieron la vida como un primer apoyo solidario para cubrir gastos urgentes de traslado, alimentación y hospedaje.

Además, Brugada aseguró que se realizará un censo de víctimas y familiares para identificar a quienes enfrenten situaciones más graves, como aquellas familias que dependían económicamente de las personas fallecidas. “Se otorgará lo que por derecho les corresponde, no sólo apoyos emergentes”, subrayó.

La atención también contempla apoyo psicológico, asesoría jurídica y servicios funerarios para quienes lo requieran. En hospitales donde permanecen internados los heridos, se instalaron módulos de alimentos calientes y áreas de descanso para los familiares, además de gestionar traslados en casos necesarios.

Clara Brugada destacó que la atención se coordina entre el Gobierno de la Ciudad de México, el Estado de México y las instituciones de salud federales, con el objetivo de garantizar acompañamiento integral a las víctimas.

“Esta tragedia nos duele a todos. No están solos; estaremos cerca de las familias en cada etapa de este proceso”, afirmó la jefa de Gobierno.

Con estas medidas, el gobierno capitalino busca responder de manera inmediata a la emergencia, mientras continúan las investigaciones para esclarecer las causas del siniestro.