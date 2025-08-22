Tres años de clases bajo lonas: la realidad de una preparatoria en Cabo San Lucas

A pocos días del inicio del nuevo ciclo escolar, la preparatoria de cooperación Moctezuma Ilhuicamina, ubicada en la colonia Leonardo Gastélum de Cabo San Lucas, se prepara para recibir a sus estudiantes sin aulas formales, sin mobiliario oficial y con docentes que trabajan de forma voluntaria.

Desde su apertura hace tres años, esta escuela de nivel medio superior ha operado en condiciones precarias, con clases impartidas bajo lonas improvisadas y mesabancos construidos por los propios padres de familia. Actualmente, atiende a 112 alumnos en el turno matutino.

Pese a múltiples gestiones, la institución no ha recibido apoyo en infraestructura por parte de la Secretaría de Educación Pública (SEP), el Gobierno del Estado ni el Ayuntamiento de Los Cabos, señaló Victoria Velasco, vocera del movimiento Antorcha en Baja California Sur.

“La preparatoria Moctezuma Ilhuicamina lleva tres años en funcionamiento sin ningún apoyo en infraestructura por parte de la SEP. Incluso desde antes de abrir nuestras puertas, hemos solicitado apoyo al Gobierno del Estado y al Ayuntamiento de Los Cabos”, declaró Velasco.

LEER MÁS: La Ballena tendrá complejo escolar para mil alumnos: de preescolar a preparatoria

A pesar de las carencias, este año la escuela logró graduar a su primera generación de estudiantes, gracias al esfuerzo conjunto de la comunidad, padres y maestros, comprometidos en evitar la deserción escolar.

La situación de la Moctezuma Ilhuicamina refleja una problemática nacional: muchas escuelas en zonas rurales o periféricas enfrentan graves carencias materiales y falta de atención institucional, lo que limita el acceso equitativo a la educación en México.

Únete a nuestro canal de WhatsApp y recibe las noticias al momento. Da clic AQUÍ.