¿Suspenderán clases en La Paz hoy 3 de septiembre por las lluvias del huracán Lorena?

La alcaldesa de La Paz, Milena Quiroga Romero, confirmó la suspensión de clases en el municipio debido a las lluvias constantes que deja el huracán Lorena en Baja California Sur.

A través de un mensaje en redes sociales, señaló que la medida se tomó para proteger a la población estudiantil ante las condiciones meteorológicas adversas y agregó que habrá más información después de la reunión del Consejo de Protección Civil Estatal.

En el caso de Los Cabos, la suspensión de clases ya había sido anunciada desde la noche del martes 2 de septiembre. Dicho municipio registró en la madrugada acumulados superiores a 70 milímetros de lluvia en pocas horas.

Lluvias intensas por el huracán Lorena

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó en su último reporte que Lorena se mantiene como huracán categoría 1, localizado a 165 kilómetros al suroeste de Cabo San Lucas. El fenómeno genera lluvias intensas, rachas de viento de hasta 120 km/h y oleaje de más de 4 metros en las costas del sur de Baja California Sur.

Autoridades en alerta

Las autoridades llaman a la población a:

Evitar cruzar arroyos y vialidades inundadas.

Alejarse de las playas por el oleaje elevado.

Mantenerse atentos a los avisos de Protección Civil y del SMN.

La suspensión de clases se mantendrá vigente hasta nuevo aviso en La Paz y Los Cabos, los municipios más afectados hasta el momento por el paso del huracán Lorena.