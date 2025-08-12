“Sin comentarios”: Claudia Sheinbaum sobre denuncia de Alito Moreno contra Nicolás Maduro

Durante la conferencia matutina de este martes, Claudia Sheinbaum respondió con un “sin comentarios” a la pregunta sobre la denuncia que el senador Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas presentó ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.

La pregunta fue dirigida inicialmente al fiscal Alejandro Gertz Manero, para saber si el caso procedería, pero la presidenta intervino con la breve respuesta.

La denuncia de Alito Moreno

El lunes Alito Moreno informó que había interpuesto una denuncia formal en contra de Nicolás Maduro por delitos relacionados con delincuencia organizada, contra la salud y otros ilícitos. En el documento, también señala que va dirigida contra quien o quienes resulten responsables.

En su publicación en redes sociales, Moreno acusó a Maduro de tener vínculos con el crimen organizado, cárteles mexicanos y con políticos de Morena.

“Los narcopolíticos deben desaparecer de México, de América Latina y del mundo entero”, escribió.

Estados Unidos denunció vínculos entre Maduro y el Cártel de Sinaloa

El pasado 8 de agosto, Claudia Sheinbaum declaró que el gobierno mexicano no tiene pruebas que vinculen a Nicolás Maduro con el Cártel de Sinaloa, como afirmó en su momento Estados Unidos. En esa ocasión, señaló que México no cuenta con ninguna investigación relacionada con esos señalamientos y que era la primera vez que escuchaba del tema.

Estados Unidos acusa desde 2020 a Nicolás Maduro de narcoterrorismo y conspiración para traficar drogas, y mantiene una recompensa millonaria por información que lleve a su captura.