Obras y vivienda: Claudia Sheinbaum dará su informe en La Paz el 27 de septiembre

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, visitará La Paz el próximo sábado 27 de septiembre como parte de su gira nacional para rendir su primer informe de gobierno. El evento está programado a las 10:00 de la mañana, y reunirá a ciudadanía y autoridades para dar a conocer los principales avances del gobierno federal en la entidad.

Como parte del recorrido iniciado el 5 de septiembre, la mandataria ha visitado diferentes estados del país para exponer resultados de programas y proyectos federales. En el caso de Baja California Sur, se prevé que Sheinbaum destaque inversiones superiores a los mil millones de pesos, enfocadas principalmente en infraestructura y vivienda.

Entre las obras prioritarias se encuentran:

El paso a desnivel en la glorieta Fonatur

El nuevo Hospital Regional del IMSS

La segunda planta desalinizadora en Cabo San Lucas

Estas acciones, señaló el alcalde de Los Cabos, Christian Agúndez Gómez, reflejan el trabajo coordinado entre los tres niveles de gobierno para atender las necesidades más urgentes del municipio.

“Veremos a la presidenta de México este sábado 27 de septiembre en La Paz. Queremos hacer extensiva la invitación a la ciudadanía para escuchar su mensaje. Estamos por concluir proyectos importantes, gracias al esfuerzo conjunto del gobierno federal, estatal y municipal, en beneficio de la población cabeña”, expresó Agúndez.

Durante su visita a Baja California Sur, la presidenta también presentará avances del Programa Nacional de Vivienda, el cual contempla la construcción de 700 viviendas en la entidad. Este programa busca combatir el crecimiento de asentamientos irregulares y ofrecer opciones de vivienda accesible para familias de bajos ingresos.