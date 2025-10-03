Claudia Martínez, madre emprendedora cubana detrás de Sazón Habanero en La Paz

Lo que comenzó como un juego de domingo entre amigas terminó en un emprendimiento que hoy conquista paladares paceños.

Claudia Martínez, cubana de nacimiento y paceña por adopción, encontró en la cocina una manera de sostenerse y compartir los sabores de su tierra a través de Sazón Habanero.

Llegó a La Paz hace cuatro años para estudiar un doctorado y, en medio de ese proceso académico, descubrió que cocinar podía convertirse no solo en un pasatiempo, sino en un proyecto de vida. Lo que inició como “Domingo Cubano” se transformó en una opción gastronómica que cada semana llega a hogares de la ciudad.

El camino no ha sido sencillo. Claudia es mamá soltera y reconoce que el equilibrio entre el negocio y la crianza ha sido uno de sus mayores retos.

“No lo voy a romantizar, es difícil. Muchas veces no puedo darle toda la atención a mi hijo por atender el negocio, o al negocio por estar con mi hijo. Pero no hay opción de rendirse”, confiesa.

Con disciplina y creatividad ha logrado mantener a flote su emprendimiento, reduciendo pérdidas al trabajar solo bajo pedido y procurando que la comida nunca se desperdicie. Lo que sobra se comparte entre vecinos, amigos o en su propio hogar.

“Lo importante es que la comida no se pierda; si sobra, siempre alguien lo aprovecha”, asegura.

LEER MÁS: Ricardo Alcides Arrezola gana Premio Juventud 2025 en categoría artística en La Paz

Ella misma se encarga de cocinar, vender, administrar y promocionar su proyecto en plataformas digitales.

Esa constancia le ha permitido crecer poco a poco, pero con una visión clara: abrir el primer restaurante-bar cubano en La Paz, un lugar donde la gastronomía, la música y la cultura de su país se mezclen con la calidez sudcaliforniana.

“La comunidad salsera de La Paz es impresionante, sé que un lugar así encantaría”, dice convencida.

Más allá del negocio, Sazón Habanero ha creado un vínculo con sus clientes. Muchos le comparten que sus platillos les recuerdan a la cocina de sus abuelas, un detalle que le da sentido a su esfuerzo y la impulsa a seguir adelante.

A otras mujeres que desean emprender, Claudia les deja un mensaje directo:

“No te rindas. No estoy aún donde quiero estar, pero estoy en camino. La única manera de no llegar es dejar de hacer. Así que un poquito cada día, lento o rápido, pero sin parar”.

Su historia refleja que ser madre soltera y emprendedora nunca es fácil, pero con esfuerzo, pasión y resiliencia, los sueños pueden transformarse en proyectos que inspiran y fortalecen a toda una comunidad.