Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Domingo 23 de Noviembre, 2025
HomeNacional¡Fuera, fuera, traidores!: Claudia Sheinbaum es abucheada durante gira por Oaxaca (Vídeo)
Nacional

¡Fuera, fuera, traidores!: Claudia Sheinbaum es abucheada durante gira por Oaxaca (Vídeo)

Durante su gira por Oaxaca, Claudia Sheinbaum enfrentó gritos y protestas en Juchitán y la Mixteca
Brenda Ireri Yáñez
23 noviembre, 2025
0
65
Claudia Sheinbaum

Facebook Salvador Jara

La gira de la presidenta Claudia Sheinbaum por Oaxaca este fin de semana estuvo acompañada por manifestaciones y momentos de tensión durante dos días consecutivos, tanto en la región del Istmo como en la Mixteca.

El viernes, en Juchitán de Zaragoza, un grupo de personas lanzó consignas mientras se desarrollaba la inauguración de la nueva estación del Tren Interoceánico. De manera paralela, maestros de la CNTE derribaron la puerta de acceso al recinto para exigir atención a sus demandas, entre ellas la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007.

Los docentes buscaban entregar su pliego petitorio y solicitar un diálogo directo con autoridades federales. Tras el derribo del acceso, elementos de seguridad se replegaron para evitar una confrontación mayor y permitir el avance de los manifestantes.

Un día después, en la Mixteca, integrantes del magisterio intentaron ingresar a otro evento federal, lo que derivó en jaloneos y tensión con el personal de seguridad que resguardaba la zona.

Además de las protestas magisteriales, algunos asistentes expresaron inconformidad mediante gritos y consignas dirigidas tanto a la presidenta como al gobernador Salomón Jara, a quien señalaron por diversas problemáticas locales. Entre las demandas se mencionaron temas de infraestructura, servicios, programas sociales y atención a comunidades del Istmo.

Botón para suscribirse a tribuna de Méxio en Google News
EtiquetasClaudia SheinbaumOaxaca
Articulo anterior

Grupo Firme genera polémica en La Paz por interpretar narcocorrido

Siguiente articulo

Pemex aclara motivos de felicitación a Fátima Bosch por su triunfo en ...