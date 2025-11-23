¡Fuera, fuera, traidores!: Claudia Sheinbaum es abucheada durante gira por Oaxaca (Vídeo)

La gira de la presidenta Claudia Sheinbaum por Oaxaca este fin de semana estuvo acompañada por manifestaciones y momentos de tensión durante dos días consecutivos, tanto en la región del Istmo como en la Mixteca.

El viernes, en Juchitán de Zaragoza, un grupo de personas lanzó consignas mientras se desarrollaba la inauguración de la nueva estación del Tren Interoceánico. De manera paralela, maestros de la CNTE derribaron la puerta de acceso al recinto para exigir atención a sus demandas, entre ellas la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007.

Los docentes buscaban entregar su pliego petitorio y solicitar un diálogo directo con autoridades federales. Tras el derribo del acceso, elementos de seguridad se replegaron para evitar una confrontación mayor y permitir el avance de los manifestantes.

Un día después, en la Mixteca, integrantes del magisterio intentaron ingresar a otro evento federal, lo que derivó en jaloneos y tensión con el personal de seguridad que resguardaba la zona.

Además de las protestas magisteriales, algunos asistentes expresaron inconformidad mediante gritos y consignas dirigidas tanto a la presidenta como al gobernador Salomón Jara, a quien señalaron por diversas problemáticas locales. Entre las demandas se mencionaron temas de infraestructura, servicios, programas sociales y atención a comunidades del Istmo.