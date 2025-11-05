Claudia Sheinbaum es víctima de acoso sexual en la CDMX (Video)

Claudia Sheinbaum, presidenta de México, fue víctima de un acoso sexual durante un recorrido público realizado hacia las instalaciones de la Secretaría de Educación Pública (SEP), en el Centro Histórico de la CDMX. De acuerdo con un video difundido en redes sociales, un hombre se acercó de manera repentina a la mandataria, la tocó sin consentimiento y realizó actos de connotación sexual.

El incidente ocurrió mientras Claudia Sheinbaum saludaba a personas sobre la calle República de Argentina. En las imágenes, se observó cómo un sujeto se aproximó por la espalda, la abrazó sorpresivamente e intentó besarla en el cuello, al tiempo que le realizó tocamientos lascivos en diversas partes del cuerpo, incluyendo los senos, lo que generó una ola de indignación social.

La situación se detuvo gracias a la rápida intervención del personal de la Dirección General de Ayudantía, quienes separaron al individuo del grupo que acompañaba a la mandataria. Sin embargo, las grabaciones evidenciaron una notable falta de un cerco de seguridad adecuado, lo que abrió un debate sobre la eficacia de los protocolos de seguridad que deben resguardar a la jefa del Ejecutivo.

Hasta el momento, ni la Presidencia de la República ni la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX habían emitido un comunicado oficial respecto a la identidad del agresor o sobre las posibles acciones legales en su contra. Esta ausencia de pronunciamiento mantuvo la incertidumbre sobre la respuesta institucional ante un caso de acoso sexual contra la figura presidencial.