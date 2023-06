Se despide Claudia Sheinbaum de la CDMX en busca de la candidatura de Morena a la presidencia

Previo a dejar el cargo como jefa de gobierno de la Ciudad de México (CDMX) para buscar la candidatura de Morena a la presidencia de México, Claudia Sheinbaum Pardo, ofreció a los capitalinos un informe de rendición de cuentas en el que comenzó destacando su llegada al cargo el 5 de diciembre del 2018.

Ante la presencia de miles de ciudadanos, arriba del templete, con la leyenda “Honestidad que da resultados”, la aún jefa de gobierno comenzó su discurso al sostener “en este periodo nunca nos mareamos… nosotros no robamos, no mentimos y no traicionamos al pueblo de México”.

“Voy a ir a encontrarme con el pueblo de México para dar continuidad a la Cuarta Transformación para hacer realidad que una mujer encabece los destinos de la Nación”

El denominado “encuentro ciudadano” previo a dejar el cargo para encaminarse como la posible candidata del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) al Gobierno Federal, Sheinbaum Pardo enfatizó:

“La gran tarea de gobernar a este digno pueblo de la Ciudad, para salir a encontrarme con el pueblo de México, para dar continuidad a la cuarta transformación de la República, para hacer realidad que una mujer encabece los destinos de la nación”.

Durante su mensaje, al que asistieron autoridades de diversos sectores, incluidos diputados,, acentuó que: “la economía de la ciudad está en franco desarrollo”, y que en el 2023 se tuvo el 38% más de inversión extranjera, más de lo recaudó por Nuevo León y Jalisco.

Algunas de las acciones de Claudia Sheinbaum Pardo, la primera mujer jefa de gobierno