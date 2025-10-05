Claudia Sheinbaum reafirma continuidad con AMLO en su primer informe de gobierno

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo realizó su primer informe de gobierno este 5 de octubre de 2025 en el Zócalo capitalino. El acto coincidió con el primer aniversario de su mandato y reunió a miles de simpatizantes.

En la primera parte de su discurso, Sheinbaum reconoció el legado de Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Afirmó que ambos comparten los mismos valores y el proyecto de la Cuarta Transformación, por lo que descartó cualquier distanciamiento político.

“AMLO fue, es y será siempre un ejemplo de honradez, de austeridad y de profundo amor al pueblo”, dijo.

“AMLO nunca se vendió a los poderosos. Fue un hombre honesto”. Se han empeñado en separarnos, en que rompamos. Su objetivo es acabar con el movimiento de la Transformación, pero eso no va a ocurrir porque compartimos valores”.

Promete continuidad con los logros de la Cuarta Transformación

Sheinbaum aseguró que su gobierno continuará el camino iniciado por López Obrador. Mencionó como ejemplo la salida de más de 13 millones de personas de la pobreza y la reducción de la desigualdad en el país.

Contrastó estos resultados con los gobiernos anteriores, a los que acusó de impulsar políticas neoliberales que ampliaron la brecha social.

En el evento también estuvo presente Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente. Su asistencia fue interpretada como un gesto de unidad dentro del movimiento que impulsa la Cuarta Transformación.