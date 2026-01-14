“Empresarios de EEUU lo necesitan”: Sheinbaum responde a Trump sobre la importancia del T-MEC:

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, defendió este miércoles la vigencia e importancia del T-MEC luego de que su homólogo estadounidense, Donald Trump, calificara el tratado como “irrelevante”.

Durante su conferencia matutina del 14 de enero, la mandataria subrayó que quienes más defienden el acuerdo comercial son precisamente los empresarios estadounidenses, debido a la profunda integración de las cadenas de suministro que se ha consolidado por décadas en América del Norte.

Sheinbaum explicó que la relación comercial entre México y Estados Unidos es tan estrecha que cualquier interrupción, como el cierre temporal de puentes fronterizos en Ciudad Juárez a finales de 2025, genera llamadas inmediatas de auxilio desde el sector industrial norteamericano.

“No es que el empleo en Estados Unidos se venga para acá; como hay integración, se crea empleo aquí y se crea empleo allá”, afirmó la presidenta para contrarrestar la retórica proteccionista de la Casa Blanca.

En el marco de la próxima revisión del T-MEC en 2026, la Jefa del Ejecutivo Federal enfatizó que la unidad regional es la mejor herramienta para competir económicamente con China.

Sheinbaum sostuvo que a Estados Unidos le conviene mantener la sociedad comercial con México mediante el T-MEC, especialmente por la alta productividad de la mano de obra mexicana, la cual ha sido reconocida por dueños de las principales empresas automotrices a nivel mundial.

Más allá de la disputa por los aranceles al acero, aluminio y vehículos, la presidenta Claudia Sheinbaum reveló que se está trabajando intensamente con la Secretaría del Trabajo y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). El objetivo principal para este 2026 es garantizar la seguridad social de los jornaleros agrícolas, priorizando a aquellos que trabajan en productos de exportación, un sector clave para mantener el flujo comercial bajo las reglas del T-MEC.

Asimismo, se mencionó que el gobierno de Estados Unidos destinó aproximadamente 28 millones de dólares (cifras ajustadas recientemente a 23.4 mdd en reportes técnicos) para el fortalecimiento de las relaciones laborales en México.

Esta inversión busca asegurar que el país cumpla con los estándares de justicia laboral exigidos en el tratado, lo cual, según Sheinbaum, no solo beneficia a los trabajadores mexicanos, sino que da certidumbre a las inversiones extranjeras que siguen llegando al país.

Finalmente, ante los cuestionamientos sobre las reglas de origen y la posibilidad de que Donald Trump imponga nuevos impuestos a productos fuera del tratado, Sheinbaum reiteró que su equipo, coordinado por el Secretario de Economía, Marcelo Ebrard, mantiene una comunicación constante con el Departamento del Tesoro y sus contrapartes en Washington.

La estrategia mexicana se enfoca en demostrar que, frente al desarrollo tecnológico de China, la integración de América del Norte es una necesidad estratégica y no una opción desechable.

¿Qué es el T-MEC y para qué sirve?

El propósito del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) es brindar mayor certeza y transparencia al intercambio comercial de mercancías entre México, Estados Unidos y Canadá, con el fin de facilitar e impulsar el comercio en la región de Norteamérica.

Uno de los principales acuerdos del T-MEC es mantener el libre comercio para todos los bienes originarios (producidos en México, Estados Unidos y Canadá) y se confirma la prohibición de la aplicación de impuestos a la exportación entres estos mismos países… y la prohibición de aplicar requisitos de desempeño para la exención de aranceles aduaneros.

Sin embargo, estos últimos puntos (entre varios existentes) no se ha respetado por parte de Estados Unidos tras la llegada de Donald Trump a la presidencia en enero del 2025 y este 2026 toca que México, Estados Unidos y Canadá pongan en evaluación el seguir con el T-MEC o que este llegue a su fin.

Únete a nuestro canal de WHATSAPP TRIBUNA DE MÉXICO

Síguenos en nuestra cuenta de FACEBOOK TRIBUNA DE MÉXICO