Claudia Sheinbaum encabezó desfile de aniversario de la Independencia en la CDMX

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, encabezó este martes el desfile conmemorativo por el CCXV Aniversario de la Independencia en el Zócalo de la Ciudad de México (CDMX), donde se reportó que todo transcurrió sin novedad. El evento reunió a miles de integrantes de las Fuerzas Armadas, Guardia Nacional y personal civil, además de un importante despliegue de vehículos, aeronaves y animales.

De acuerdo con el parte oficial presentado por el comandante del Ejército Mexicano y de la columna del desfile, Francisco Jesús Leana Ojeda, participaron 30 banderas de guerra, 12 mil 746 integrantes de las tres Fuerzas Armadas y 3 mil 46 elementos de la Guardia Nacional. También se sumaron 237 soldados del Servicio Militar Nacional y ocho militares extranjeros.

El desfile incluyó a 100 charros, 691 vehículos terrestres, 102 aeronaves y cinco aeronaves no tripuladas. Además, se desplegaron 24 drones, 18 embarcaciones, 304 caballos, 169 canes, 28 cachorros, así como 17 águilas y halcones, en un recorrido que se desarrolló con orden y sin incidentes.

Claudia Sheinbaum recibió el informe de que la jornada concluyó sin novedad, lo que reflejó el éxito de la coordinación entre las distintas corporaciones participantes. La mandataria permaneció en el balcón central de Palacio Nacional, observando el paso de las columnas y saludando a los contingentes que avanzaron por la Plaza de la Constitución.

El desfile, que se llevó a cabo en la CDMX, fue presenciado por miles de personas que acudieron para celebrar el CCXV Aniversario de la Independencia. La logística incluyó medidas de seguridad y cierres viales que se implementaron desde la madrugada para garantizar el desarrollo seguro del evento.

La presencia de la presidenta Claudia Sheinbaum fue uno de los momentos más destacados de la ceremonia, ya que simbolizó la continuidad de la tradición cívico-militar y la conmemoración de una de las fechas más importantes para la nación.

La Secretaría de la Defensa Nacional destacó que la movilización de personal y equipo se realizó de manera ordenada, mostrando disciplina y coordinación. Autoridades federales subrayaron que la participación de unidades terrestres, aéreas y marítimas reafirmó la capacidad operativa de las Fuerzas Armadas en actos de carácter cívico.

La ceremonia fue transmitida en vivo por medios de comunicación y plataformas digitales, lo que permitió que ciudadanos en todo el país siguieran el desarrollo del evento. La conmemoración del CCXV Aniversario de la Independencia volvió a ser uno de los eventos más esperados del calendario cívico nacional.

Finalmente, se informó que todas las tropas y recursos reportaron su conclusión sin novedad, cerrando así una jornada de celebración en la Ciudad de México, que combinó solemnidad, tradición y el entusiasmo de la población que se dio cita en el Zócalo capitalino.