Claudia Sheinbaum visitará Los Cabos en próximos días para entrega de viviendas

Claudia Sheinbaum visitará Los Cabos en los próximos días para encabezar la entrega de viviendas en Los Cabos como parte del Programa Nacional de Vivienda, informó el Ayuntamiento local. La presidenta de México realizará una visita oficial para entregar las primeras casas concluidas en el municipio.

En Cabo San Lucas, el proyecto presenta un avance significativo, con 500 viviendas prácticamente terminadas de un desarrollo que contempla cerca de 725 casas en su primera etapa, dirigidas a familias beneficiarias de programas de viviendas sociales en Baja California Sur.

Además de la entrega de llaves, la mandataria federal llevará a cabo recorridos de supervisión en zonas de San José del Cabo y Cabo San Lucas, donde se proyecta la construcción de más viviendas que formarán parte de la segunda etapa del programa habitacional.

El director municipal de Desarrollo Social, Carlos Castro, señaló que aunque aún no se cuenta con una fecha exacta para la visita presidencial, Los Cabos es el municipio con mayor avance del Programa Nacional de Vivienda en Baja California Sur.

“No tenemos la información con exactitud, pero sabemos que la entrega de las casas será a principios de año. Las viviendas están prácticamente listas y se afinan detalles del complejo. Se espera que la presidenta Claudia Sheinbaum acuda en breve para entregar las casas y supervisar las áreas donde se desarrollará la segunda etapa, tanto en San José del Cabo como en Cabo San Lucas”, explicó.

De acuerdo con autoridades estatales, el objetivo total del programa en Baja California Sur es la construcción de 37 mil 500 viviendas, de las cuales 17 mil 400 estarán ubicadas en Los Cabos, lo que consolida al municipio como uno de los de mayor demanda de vivienda social en Baja California Sur, debido al acelerado crecimiento poblacional.

