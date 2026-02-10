Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Martes 10 de Febrero, 2026
HomeBCSPresidenta Claudia Sheinbaum prevé gira por el norte de Baja California Sur
BCS

Presidenta Claudia Sheinbaum prevé gira por el norte de Baja California Sur

La presidenta de México Claudia Sheinbaum adelantó que su próxima visita a Baja California Sur podría dirigirse al norte de la entidad, aunque la agenda aún no tiene fecha confirmada.
10 febrero, 2026
0
18
Claudia Sheinbaum anuncia próxima visita a Baja California Sur

IMG: FB Claudia Sheinbaum

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que realizará próximamente una visita a Baja California Sur, la cual podría enfocarse principalmente en la zona norte de la entidad.

Durante la conferencia matutina del pasado lunes, la mandataria federal fue cuestionada sobre la fecha en que acudiría al estado sudcaliforniano. En respuesta, adelantó que su equipo ya trabaja en la programación del recorrido y que en breve se dará a conocer el día específico.

“Vamos… Tenemos que ir al norte de Baja California Sur, porque no hemos ido para allá. Me comprometí. Ya les vamos a dar la fecha. Pero probablemente, más que al sur, iremos al norte de Baja California Sur. (…) Ya veremos. En todo caso, sería en La Paz, tal vez”, expresó.

Cabe recordar que la visita de Claudia Sheinbaum estaba prevista inicialmente para el mes de enero, cuando encabezaría la entrega de viviendas en Los Cabos como parte del Programa Nacional de Vivienda. Sin embargo, posteriormente el gobernador de Baja California Sur explicó que la agenda presidencial fue ajustada para que dicho evento se realice una vez que el avance de construcción sea mayor, al menos cuando esté lista la mitad de las casas proyectadas en Cabo San Lucas.

Con ello, la nueva visita presidencial podría reorientarse hacia el norte del estado, aunque aún se espera la confirmación oficial de fechas y actividades.

Autor

  • Daniela Lara

    Reportera de sección policiaca de Tribuna de Los Cabos Licenciada en criminología egresada de la Universidad Mundial Campus Los Cabos, especialista en seguridad privada y técnicas criminalísticas. Soy criminóloga de profesión, pero reportera por vocación. Para mí el periodismo es una herramienta para impulsar políticas públicas para la prevención y erradicación del delito, así como de la impunidad.

    View all posts
Botón para suscribirse a tribuna de Méxio en Google News
EtiquetasClaudia Sheinbaum Pardo
Articulo anterior

Multarán con 9 mil pesos a dueños de predios con basura en ...

Siguiente articulo

Diego Rivera Navarro comparece ante el juez: definirán situación legal del alcalde ...