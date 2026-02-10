Presidenta Claudia Sheinbaum prevé gira por el norte de Baja California Sur

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que realizará próximamente una visita a Baja California Sur, la cual podría enfocarse principalmente en la zona norte de la entidad.

Durante la conferencia matutina del pasado lunes, la mandataria federal fue cuestionada sobre la fecha en que acudiría al estado sudcaliforniano. En respuesta, adelantó que su equipo ya trabaja en la programación del recorrido y que en breve se dará a conocer el día específico.

“Vamos… Tenemos que ir al norte de Baja California Sur, porque no hemos ido para allá. Me comprometí. Ya les vamos a dar la fecha. Pero probablemente, más que al sur, iremos al norte de Baja California Sur. (…) Ya veremos. En todo caso, sería en La Paz, tal vez”, expresó.

Cabe recordar que la visita de Claudia Sheinbaum estaba prevista inicialmente para el mes de enero, cuando encabezaría la entrega de viviendas en Los Cabos como parte del Programa Nacional de Vivienda. Sin embargo, posteriormente el gobernador de Baja California Sur explicó que la agenda presidencial fue ajustada para que dicho evento se realice una vez que el avance de construcción sea mayor, al menos cuando esté lista la mitad de las casas proyectadas en Cabo San Lucas.

Con ello, la nueva visita presidencial podría reorientarse hacia el norte del estado, aunque aún se espera la confirmación oficial de fechas y actividades.

