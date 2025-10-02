Claudia Sheinbaum exige a Israel liberación inmediata de seis mexicanos detenidos frente a Gaza

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, exigió a Israel la liberación inmediata de seis mexicanos que participaban en la Global Sumud Flotilla, interceptada en aguas internacionales cuando se dirigía hacia Gaza con ayuda humanitaria. La mandataria informó que se han enviado cuatro notas diplomáticas para solicitar garantías de seguridad y repatriación de los connacionales.

De acuerdo con lo señalado, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) detalló que los seis mexicanos fueron trasladados al puerto de Ashdod y posteriormente serían enviados al centro de detención de Ketziot. La dependencia confirmó además que una mexicana integrante de la misión de apoyo legal se encuentra en ruta hacia Chipre.

Las gestiones diplomáticas de la SRE incluyeron una nota inicial para pedir garantías físicas, otra preventiva ante la posible intercepción, una tercera tras la confirmación de la detención y una cuarta solicitando repatriación inmediata. Autoridades mexicanas señalaron que personal consular acudió al puerto de Ashdod para constatar las condiciones de los detenidos.

Claudia Sheinbaum subrayó que la prioridad del Gobierno federal es el regreso inmediato de los connacionales y sostuvo que brindar asistencia humanitaria en Gaza no constituye delito alguno, sino una acción amparada en el derecho internacional.

La SRE confirmó que mantiene comunicación con los familiares de los seis mexicanos afectados y con el Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel para asegurar que se respeten sus derechos. La Cancillería enfatizó que seguirá utilizando todos los recursos diplomáticos disponibles para su pronta liberación.

En su actualización más reciente, la dependencia señaló que el acceso consular aún no ha sido autorizado, pero que se continúa presionando para lograrlo. Asimismo, destacó que la misión humanitaria tenía como fin entregar ayuda en una zona afectada por el conflicto.

El gobierno de Claudia Sheinbaum reiteró que no se detendrá en sus esfuerzos por lograr la repatriación de los mexicanos detenidos y que la diplomacia mexicana mantendrá un seguimiento puntual hasta garantizar el regreso de los connacionales.