Claudia Sheinbaum inaugura Marinabús en Acapulco (Video)

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, encabezó la inauguración, abanderamiento y toma de protesta de la tripulación del Marinabús en Acapulco, como parte de las acciones para la rehabilitación del puerto tras el paso de los huracanes Otis y John.

Durante la ceremonia, realizada en el muelle del Jardín del Puerto, se destacó que este nuevo sistema de transporte marítimo será operado por la Secretaría de Marina y permitirá recorrer la bahía de manera rápida, segura y sustentable, beneficiando a miles de personas en sus traslados diarios y fortaleciendo la actividad turística.

La mandataria subrayó que la recuperación de Acapulco simboliza la unión entre el pueblo y el Gobierno de México. Aseguró que la puesta en marcha del Marinabús representa un paso más en la reconstrucción económica y social de la región, a poco más de 11 meses de los daños ocasionados por los fenómenos naturales.

En el evento, Claudia Sheinbaum entregó la Bandera Nacional al comandante del buque y realizó una supervisión a la Administración del Sistema Portuario Nacional (Asipona) de Acapulco, donde se informó que el 10 por ciento de las instalaciones será rehabilitado, mientras que el 90 por ciento no requerirá intervención.

El Marinabús y la modernización de la Asipona forman parte del programa “Acapulco se Transforma Contigo”, con el cual se ha dado seguimiento a obras y apoyos en viviendas, escuelas, hospitales y vialidades, así como en la limpieza y rehabilitación de cauces pluviales para reducir riesgos de inundación.

Entre las acciones realizadas se incluyen la construcción del acueducto Papagayo II, la rehabilitación de la red carretera federal y estatal, la reconstrucción de puentes vehiculares y la puesta en marcha de nuevos hospitales. Asimismo, se impulsa un programa de promoción turística que ha favorecido la recuperación de visitantes en la zona.

En Acapulco, Guerrero, inauguramos el Marinabús, nuevo sistema de transporte marítimo que recorre la bahía de forma rápida, segura y sustentable; beneficiará a miles de personas con traslados diarios. Tiene un valor especial: es operado por la Secretaría de Marina, que no sólo…

El Marinabús intervendrá un espacio que llevaba 14 años inactivo y conectará Puerto Marqués con el Zócalo de Acapulco, favoreciendo tanto al turismo como al entorno ecológico. La embarcación mide 25 metros de largo, 7 de ancho, cuenta con capacidad para 80 pasajeros y es operada por 11 tripulantes a una velocidad máxima de 22 kilómetros por hora.

Después de la ceremonia, Claudia Sheinbaum, junto con los integrantes del presídium, acudió a la taquilla para recibir el boleto número 001 y realizar el primer recorrido a bordo del buque, que partió del muelle del Jardín del Puerto hacia la bahía de Santa Lucía.