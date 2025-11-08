Ciudadana increpa a Claudia Sheinbaum en redes sociales: “mejor no des nada”

Una madre de familia exhibió en redes sociales el deterioro de unos tenis escolares entregados por el Gobierno de Baja California, lo que generó críticas dirigidas tanto a Marina del Pilar Ávila Olmeda como a Claudia Sheinbaum, a quienes la internauta atribuyó responsabilidad por la distribución de calzado de presunta mala calidad.

En un video difundido a través de TikTok, la mujer mostró los zapatos defectuosos que, según relató, se despegaron tras apenas unas horas de uso por parte de su hijo. Los tenis, de color blanco y con el escudo estatal junto a la leyenda “Baja California Educación”, formaban parte de un programa de apoyo escolar impulsado por el gobierno estatal.

La ciudadana explicó que su hijo había recibido el calzado con entusiasmo, pero que la suela se despegó el mismo día en que los estrenó. Con tono de resignación, comentó que el material parecía frágil desde un principio y señaló que, aunque se entendía que el producto era gratuito, la mala calidad era inaceptable.

Leer más: México rechaza declaración de persona non grata a Claudia Sheinbaum en Perú

Durante la grabación, la mujer utilizó el dicho “a caballo regalado no se le ve el colmillo”, pero expresó su molestia al agregar “tampoco se pasen”, aludiendo a la fragilidad del calzado. Luego, mencionó a Claudia Sheinbaum y a Marina del Pilar, afirmando que si los apoyos no podían entregarse con responsabilidad y buen control de calidad, era preferible abstenerse, señalando con énfasis que “mejor no des nada”.

El caso también reavivó el debate sobre la efectividad de los programas de asistencia social en Baja California, particularmente en los rubros de educación y bienestar infantil. Expertos locales señalaron que la supervisión de calidad debería ser una prioridad para evitar que apoyos públicos terminen generando inconformidad entre los beneficiarios.

Hasta el momento, ni Claudia Sheinbaum ni Marina del Pilar han emitido una declaración oficial sobre los zapatos defectuosos ni sobre la viralización del video que los exhibe. Sin embargo, funcionarios locales informaron que se revisarán los lotes de calzado distribuidos para determinar si hubo fallas en la producción o en la entrega.