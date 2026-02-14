Claudia Sheinbaum indicó que familia de Pepe Aguilar pasaba por lugar de enfrentamiento

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reveló que miembros de la familia de Pepe Aguilar se encontraban transitando por el lugar donde ocurrió un fuerte enfrentamiento armado. A pesar de que inicialmente el Cantante había negado su presencia en el sitio, la mandataria federal precisó que ellos iban pasando justamente cuando se realizaba un operativo. El incidente que involucra indirectamente a Pepe Aguilar ha generado gran controversia sobre la seguridad en la región.

Según la versión oficial de Claudia Sheinbaum, la familia no era el blanco del Ataque, sino que sencillamente coincidieron en tiempo y espacio con las acciones de seguridad. El reporte indica que los hechos ocurrieron alrededor de las 18:00 horas, cuando un grupo armado se enfrentó a las fuerzas del orden. Inmediatamente se estableció comunicación con los familiares del intérprete para garantizar su protección tras el susto vivido.

El evento se suscitó en las inmediaciones del municipio de Villanueva, Zacatecas, zona cercana al rancho El Soyate. Elementos de la Policía Estatal Preventiva fueron quienes repelieron la agresión inicial, solicitando el apoyo inmediato de fuerzas federales. La presencia de un grupo armado en la zona obligó al despliegue de unidades terrestres y aéreas para resguardar a los civiles que circulaban por la carretera.

La mandataria subrayó que, afortunadamente, todos los integrantes de la familia se encuentran bien y que desde el momento del Ataque se les brindó acompañamiento. Por su parte, el Cantante había afirmado previamente que él se encontraba en la Ciudad de México y que su familia estaba a salvo. No obstante, Claudia Sheinbaum insistió en que los allegados al artista pasaron por el punto crítico del operativo mientras se dirigían hacia el Aeropuerto Internacional de Calera de Víctor Rosales.

En las labores de contención participó activamente el Ejército Mexicano, reforzando la vigilancia en el perímetro del rancho El Soyate. Tras el enfrentamiento, el convoy de seguridad municipal y estatal aseguró la zona para evitar nuevos brotes de violencia. Las autoridades federales reiteraron que no se trató de un atentado contra la familia, sino de una coincidencia en un lugar de alta peligrosidad.

Finalmente, el Cantante reconoció que Zacatecas atraviesa momentos difíciles y expresó su deseo de que la paz regrese pronto a su tierra. Mientras tanto, la Policía Estatal Preventiva y el Ejército Mexicano mantienen la vigilancia permanente en el tramo que conecta con el Aeropuerto Internacional de Calera de Víctor Rosales. Se espera que la familia emita un boletín aclaratorio como sugirió la presidencia.

